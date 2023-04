【灣區新聞】舊金山有市議員提案要求選民表決增加警員人數至預定水平（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)有市議員提出,要選民表決從市府預算中撥款,在五年內增加警察部門警員的人數達到預定水平。

舊金山市府憲章規定的警員人數是1,971,但是舊金山已經三十年沒有達到這個警員人數下限,目前只有大約1,500人。

舊金山選民在2020年通過E提案,允許市府不需要達到指定的警員人數。

面對市民對治安的關注,市議員麥德誠和Catherine Stefani建議修改市府憲章,從市府預算中撥款,在五年內,將警員人數增加到2,182,提案也將指定逐年必須達到的目標。

比如說,要在頭一年達到至少1,800的警員人數,而五年之後,還沒有花掉的錢,將投入一個招聘與留用獎金基金。

麥德誠表示,了解警察部門沒有足夠警力,幫助社區解決一些如盜竊和販賣毒品的問題,要是獲得足夠市議員支持,或收集到足夠的民眾簽名,這提案預計將在明年3月由選民表決。

