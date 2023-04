【KTSF】

東灣Pleasanton市議會近日審核通過計劃,利用Stoneridge購物中心部分用地,建蓋360戶住宅單位。

根據房地產媒體The Real Deal的報導,市府批准Stoneridge購物中心的大業主,利用購物中心六英畝的停車場空地,開發一棟六層樓高的住宅大樓,提供360戶單位,其中58戶將是可負擔房屋單位。

Stoneridge購物中心佔地總計達75英畝,近年因網路購物等因素打擊實體商店的生意,購物中心兩大租戶Sears和Nordstrom都已關門,導致商場整體銷售稅收下跌,市府在2012年就將10英畝的用地規劃為住宅用地,這次的計劃也包含在當中。

而市府還在研擬該計劃,將於這個春季公佈更多相關資訊。

