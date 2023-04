【全國新聞】疑外洩美軍機密文件男子 如罪成面臨十年刑期

【KTSF 張麗月報導】

美國軍事機密文件外洩事件,聯邦執法人員週四早上拘捕一名涉案的空軍國民衛隊成員,他將於稍後提堂。

聯邦司法部長加蘭表示,涉案的主要嫌疑犯是21歲的美國空軍國民衛隊僱員Jack Teixeira,聯邦調查局(FBI)人員,週四早上齊集在麻省Teixeira的住所戒備,由全副武裝的戰術特種部隊人員,在沒有反抗情況下,將他拘捕。

Teixeira將會被控以「未經授權擅自移除國防機密資料」,他將於週五提堂,據講這些控罪隸屬於間諜法下,每項控罪最高會獲判監禁十年。

國防部發言人Pat Ryder說,疑犯所犯的是蓄意的刑事罪行,國防部繼續檢討今次事件,並且有嚴格的指引,防止類似事件再發生。

Ryder說:「我們繼續檢討多項因素,去保護機密材料,包括審查和更新分發名單,評估如何及在哪裡分享情報等,因此要明白,我們有嚴謹的指引,去保護機密和敏感資訊,這是蓄意的刑事行為,違反了指引。」

調查人員相信,疑犯專長於情報工作,曾經帶領一個網上聊天群組,將軍事機密文件貼上網,這個群組的青年都是熱愛槍械、軍事裝備和電子遊戲。

消息指出,今次軍事機密文件外洩,可能開始於一個名為Discord的網站,這個社交媒體平台得到在網上玩遊戲的青年歡迎,Discord網站為群組提供實時的聲音、影像和聊天短訊,性質就好像一個學校社群、遊戲群組或環球藝術社區一樣。

主流媒體指,該群組的成員表示他們向來不會將群組內流傳的資訊向外透露。

這次美軍機密文件外洩,動機與外洩過程仍有待調查,有消息指俄國特工有份介入。

正在愛爾蘭訪問的總統拜登指,他不擔心今次機密文件外洩帶來的衝擊,因為洩漏的並且絕密機密資料。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。