【全國新聞】疑外洩美軍機密文件男子 如罪成面臨十年刑期

April 14, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Jack Teixeira (WCVB Channel 5 Boston / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

美國軍事機密文件外洩事件，聯邦執法人員週四早上拘捕一名涉案的空軍國民衛隊成員，他將於稍後提堂。

聯邦司法部長加蘭表示，涉案的主要嫌疑犯是21歲的美國空軍國民衛隊僱員Jack Teixeira，聯邦調查局（FBI）人員，週四早上齊集在麻省Teixeira的住所戒備，由全副武裝的戰術特種部隊人員，在沒有反抗情況下，將他拘捕。

Teixeira將會被控以「未經授權擅自移除國防機密資料」，他將於週五提堂，據講這些控罪隸屬於間諜法下，每項控罪最高會獲判監禁十年。

國防部發言人Pat Ryder說，疑犯所犯的是蓄意的刑事罪行，國防部繼續檢討今次事件，並且有嚴格的指引，防止類似事件再發生。

Ryder說：「我們繼續檢討多項因素，去保護機密材料，包括審查和更新分發名單，評估如何及在哪裡分享情報等，因此要明白，我們有嚴謹的指引，去保護機密和敏感資訊，這是蓄意的刑事行為，違反了指引。」

調查人員相信，疑犯專長於情報工作，曾經帶領一個網上聊天群組，將軍事機密文件貼上網，這個群組的青年都是熱愛槍械、軍事裝備和電子遊戲。

消息指出，今次軍事機密文件外洩，可能開始於一個名為Discord的網站，這個社交媒體平台得到在網上玩遊戲的青年歡迎，Discord網站為群組提供實時的聲音、影像和聊天短訊，性質就好像一個學校社群、遊戲群組或環球藝術社區一樣。

主流媒體指，該群組的成員表示他們向來不會將群組內流傳的資訊向外透露。

這次美軍機密文件外洩，動機與外洩過程仍有待調查，有消息指俄國特工有份介入。

正在愛爾蘭訪問的總統拜登指，他不擔心今次機密文件外洩帶來的衝擊，因為洩漏的並且絕密機密資料。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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