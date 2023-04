【KTSF】

警方日前拘捕了涉嫌在Palo Alto及柏克萊加大性侵女性的疑犯,Palo Alto警方週四公開疑犯被捕後的照片,而Santa Clara縣地檢處正式起訴疑犯。

來自佛州Palm Beach市的34歲疑犯Daniel Widyanto Condronimpuno,涉嫌星期日下午在Palo Alto一條行人隧道,襲擊以及性侵一名婦女,疑犯後來在柏克萊被捕。

當地警方相信,他與最近在柏克萊加大校園內發生的幾宗性侵案有關。

The Mercury News根據法庭文件報導指出,Santa Clara縣地檢處就Palo Alto發生的性侵案,起訴疑犯六項嚴重控罪,包括性侵、使用暴力、威脅、襲擊他人身體、搶劫以及非法禁錮,如果罪名成立,最高刑罰是終身監禁。

