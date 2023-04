【娛樂新聞】葉巧琳卸下面具面對人生 為新歌〈綜藝魂〉流露真我

繼去年推出單曲〈人間英靈〉及〈勇者鬥惡言〉,葉巧琳年度音樂企畫《The Odyssey of Freya》繼續探討人生百態,新歌〈綜藝魂〉是《The Odyssey of Freya》中Freya的前傳,正因為Freya需要面對最真實的人與事,她才會走進虛擬遊戲世界裡,逃避現實,而Mischa在〈綜藝魂〉的MV中化身人妻,面對婚姻破裂該如何抉擇?

「綜藝魂」是一個來自台灣的詞語,指人生就像上綜藝節目的嘉賓,要有喜感,行為要夠戲劇性,即使被主持玩到全身濕透,滿身泥濘,都仍要笑著,繼續做嘉賓,能成功做到,就等於你擁有「綜藝魂」。其實套用在日常生活中,相信不少人都會有這份「綜藝魂」,Mischa舉了一個簡單例子,說:「如果同Boss相處時,總會笑面迎人,但有時應放下面具,用最真實自己面對人生,亦用最真實自己面對卸下面具嘅人。」

由於〈綜藝魂〉是Freya前傳,所以今次歌曲MV Mischa身處於現實世界,並且是一名人妻,但可惜她的婚姻並不美滿,老公有外遇。Mischa說:「我這個人妻直唔想面對,一直扮冇事,喺其他朋友面前,扮到係perfect family,但私底下都有好多問題,到最後究竟會否祝福老公同另一半嘅幸福?就要睇MV了,而看過以後,你會更明白Freya走入虛擬世界的原因。」

為了演繹那份婚姻失敗、內心空虛的感覺,Mischa在片中經常借酒消愁,但沒想到,竟然全程真飲酒!Mischa也道:「我從未試過拍任何嘢係真飲酒,製作團隊竟然唔係俾利賓納我飲而係真酒,其中一幕我更要一啖清晒佢,我諗拍到半路我已經飲咗三分一支紅酒。」幸好Mischa飲酒唔會面紅,而且更可以幫助她的演出,Mischa說:「有啲人飲酒可以吐真言同埋卸下珈鎖、面具,而我真係將自己最真實嘅嘢釋放出嚟,有一幕喺車上面喊嘅場面,飲酒都好幫到我釋放情緒。」除了釋放情緒,Mischa也釋放食慾,事緣為了拍MV,Mischa努力戒食餓足三日,好等上鏡不會水腫,直到拍攝當日Mischa遇上要食零食的場面,她就毫不猶豫盡情吃個夠,她笑言:「真係食得好開心,多謝導演嘅安排!」

談到戴著假面具示人,Mischa表示:「認識我嘅朋友都知我比較真同直話直說,只係某啲場合需要檢點,我就會斯文起上嚟。若要睇到我真實一面,應該係我喺屋企打機嘅時候。」Mischa更即席示範豪邁一面,全無偶包。

