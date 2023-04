【KTSF】

總統拜登計劃容許DACA夢想生,獲得可負擔醫療健保的保障和福利。

DACA夢想生法例准許童年時,隨父母非法入境的人士,有暫時居留身份。

總統拜登宣布計劃准許取得夢想生居留身份的人士,也有資格參加可負擔健保計劃,包括聯邦醫療輔助Medicaid,以及透過可負擔健保交易平台購買醫療保險。

拜登這項計劃將惠及這一項法案58萬名DACA夢想生,白宮發表聲明表示,期望這項計劃今個月底實施。

