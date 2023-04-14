【全國新聞】美軍機密文件外洩案疑犯被控兩項涉及「間諜法」的聯邦重罪

April 14, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(WCVB Channel 5 Boston / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

美國軍事機密文件外洩案，疑犯週五提堂，正式被控涉及「間諜法」下的兩項聯邦重罪。

軍事文件洩密案的疑犯，21歲的麻省空軍國民衛隊成員Jack Teixeira，週五在波士頓的聯邦法庭提堂，他正式被控以涉及「間諜法」下洩漏敏感機密情報文件的兩項聯邦重罪，分別是「未經授權保留和傳送國防資訊」，以及「未經授權移除機密資訊及國防材料」，一經定罪，他將要面對最高15年監禁。

Teixeira在週四被捕，他在空軍國民衛隊工作時隸屬情報科初級的IT資訊科技人員，但可以接觸高度機密資料。

法庭文件指出，他涉嫌在去年12月左右，就開始將軍事機密文件傳送到Discord網站的伺服器，而相信Teixeira是Discord網站群組聊天室的主管。

該網站吸引許多的電子遊戲玩家，法庭文件又說，Teixeira使用政府電腦，去搜尋相關的外洩機密情報，目前未知道事件的動機。

外洩的美國軍事機密文件中，包含對美國盟友及敵人的詳細情報評估，涉及俄烏戰爭的實況，也涉及對中國的分析，還涉及美國對敵人對盟友的情報工作。

當局指，外洩的文件有些內容遭到刪改，有些內容是假料，有分析認為，俄國特工有份介入。

但也有分析，不排除是美國自己佈局，等某方面跌入陷阱。

由於案情的真真假假撲朔迷離，所以美聯社的專家相信，外界可能永遠不會知道事件的真正原因。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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