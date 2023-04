【全國新聞】美軍機密文件外洩案疑犯被控兩項涉及「間諜法」的聯邦重罪

【KTSF 張麗月報導】

美國軍事機密文件外洩案,疑犯週五提堂,正式被控涉及「間諜法」下的兩項聯邦重罪。

軍事文件洩密案的疑犯,21歲的麻省空軍國民衛隊成員Jack Teixeira,週五在波士頓的聯邦法庭提堂,他正式被控以涉及「間諜法」下洩漏敏感機密情報文件的兩項聯邦重罪,分別是「未經授權保留和傳送國防資訊」,以及「未經授權移除機密資訊及國防材料」,一經定罪,他將要面對最高15年監禁。

Teixeira在週四被捕,他在空軍國民衛隊工作時隸屬情報科初級的IT資訊科技人員,但可以接觸高度機密資料。

法庭文件指出,他涉嫌在去年12月左右,就開始將軍事機密文件傳送到Discord網站的伺服器,而相信Teixeira是Discord網站群組聊天室的主管。

該網站吸引許多的電子遊戲玩家,法庭文件又說,Teixeira使用政府電腦,去搜尋相關的外洩機密情報,目前未知道事件的動機。

外洩的美國軍事機密文件中,包含對美國盟友及敵人的詳細情報評估,涉及俄烏戰爭的實況,也涉及對中國的分析,還涉及美國對敵人對盟友的情報工作。

當局指,外洩的文件有些內容遭到刪改,有些內容是假料,有分析認為,俄國特工有份介入。

但也有分析,不排除是美國自己佈局,等某方面跌入陷阱。

由於案情的真真假假撲朔迷離,所以美聯社的專家相信,外界可能永遠不會知道事件的真正原因。

