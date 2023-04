【全國新聞】房市持續上漲 數百萬美國人被逼遷（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

勞工部數據局的報告顯示,美國的通貨膨脹指數滑落至2021年5月以來的最低點,不過樓市卻仍然持續上漲中,這也讓數百萬美國人無力支付租金或貸款,導致他們被迫離開居所。

每星期這個時候,就有大批休斯敦居民擠進德州最繁忙的租務法庭,光這一天在中午前,就有兩百件逼遷案子。

房東想要回他們的房子,而租客想繼續待在他們的家。

Jonathan Morrison說:「我無處可去,我十歲的孩子也很害怕。」

包括休斯敦在內許多城市,逼遷案件正在暴增當中,甚至超過了疫情前,現在全美有超過500萬的家庭沒有錢付房租。

專家表示,這是個完美風暴,因為租金在高通膨時代持續上漲,而Covid疫情時的禁止逼遷令卻準備終止,此外,疫情時的租金補助計劃,現在資金也已經乾枯。

到了3月中,德州一項租金紓解政策,僅僅開放兩天就停止接受申請,因為申請需求實在太龐大。

Winona Brown說,在2月他失業後,他現在無力支付租金。

照片上他一手是他的孩子,另一手則是驅逐通知令,他說他想要支付債務,但他怕他已經得要離開他的家。

而驅逐令正影響著非洲裔和拉美裔社區,這讓這些家庭更難找到他們的棲身之所。

就像Cathy Bonilla,一位帶著5個孩子,目前還有8個月身孕的單親媽媽,他在去年因為紙本作業的問題,失去了政府住房券,現在他正透過非營利組織的協助,阻止可能要來到的驅逐令。

Bonilla說:「這就像有人卡我脖子,我想要放棄但我的家庭不願放棄,你若放棄那你的孩子怎麼辦,但我真的受夠了。」

而有些城市正在阻止這樣的逼遷浪潮,這主要要感謝新的租客保障措施資助一些城市和州份,向面對逼遷的租客提供免費的法律援助保障。

這些提倡者說這幫助這些家庭,保住他們的家園。

