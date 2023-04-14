【全國新聞】房市持續上漲 數百萬美國人被逼遷（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

勞工部數據局的報告顯示，美國的通貨膨脹指數滑落至2021年5月以來的最低點，不過樓市卻仍然持續上漲中，這也讓數百萬美國人無力支付租金或貸款，導致他們被迫離開居所。

每星期這個時候，就有大批休斯敦居民擠進德州最繁忙的租務法庭，光這一天在中午前，就有兩百件逼遷案子。

房東想要回他們的房子，而租客想繼續待在他們的家。

Jonathan Morrison說：「我無處可去，我十歲的孩子也很害怕。」

包括休斯敦在內許多城市，逼遷案件正在暴增當中，甚至超過了疫情前，現在全美有超過500萬的家庭沒有錢付房租。

專家表示，這是個完美風暴，因為租金在高通膨時代持續上漲，而Covid疫情時的禁止逼遷令卻準備終止，此外，疫情時的租金補助計劃，現在資金也已經乾枯。

到了3月中，德州一項租金紓解政策，僅僅開放兩天就停止接受申請，因為申請需求實在太龐大。

Winona Brown說，在2月他失業後，他現在無力支付租金。

照片上他一手是他的孩子，另一手則是驅逐通知令，他說他想要支付債務，但他怕他已經得要離開他的家。

而驅逐令正影響著非洲裔和拉美裔社區，這讓這些家庭更難找到他們的棲身之所。

就像Cathy Bonilla，一位帶著5個孩子，目前還有8個月身孕的單親媽媽，他在去年因為紙本作業的問題，失去了政府住房券，現在他正透過非營利組織的協助，阻止可能要來到的驅逐令。

Bonilla說：「這就像有人卡我脖子，我想要放棄但我的家庭不願放棄，你若放棄那你的孩子怎麼辦，但我真的受夠了。」

而有些城市正在阻止這樣的逼遷浪潮，這主要要感謝新的租客保障措施資助一些城市和州份，向面對逼遷的租客提供免費的法律援助保障。

這些提倡者說這幫助這些家庭，保住他們的家園。

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