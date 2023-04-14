【全國新聞】佛州Fort Lauderale市暴雨成災 學校停課機場關閉

【KTSF 張擎鳳報導】
南佛羅里達州部份地區和Fort Lauderale市因為暴雨而癱瘓，學校停課、機場關閉，緊急人員展開了救援行動。
週三南佛羅里達州暴雨成災。
Fort Lauderdale市長Dean Trantalis說：「我們在此見到千年一遇事件，沒有城市能預計。」
佛州Fort Lauderale市因洪水而癱瘓。
Broward居民Adam Lanham說：「這絕對令人心碎，你可見我有多震驚，我沒想過醒來會見這個。」
駕車人士Jeremy Ennis說：「我在Fort Lauderdale市工作了超過23年，我從未見過這樣的事情。」
居民困在家中度過一夜後開始計算損失。
根據國家氣象局的初步報告，僅24小時內就下了超過25英寸的雨，是Fort Lauderdale歷史上降雨量最多的一日。
急救人員出動，涉齊腰高的水位，幫助被困居民和駕車人士。
駕車人士Jennifer Califf說：「我被困在此約40分鐘了。我一直在看車輛，以為我能開車，我的車曾困水中，所以我想就打算留在這裡吧。」
Fort Lauderdale/Hoolywood國際機場，週二的飛機要停飛，洪水淹沒了跑道，受困旅客試圖想辦法渡過難關。
遊客Ebony Dorsey說：「他們說機場關閉了，此時我們不知該怎麼辦。」
該機場週三仍然關閉，官方計劃在週四凌晨5點重新開放。
國家氣象局聲稱，此次洪水為千年一遇或更嚴重的事件，預計週三晚些時候會有更多降雨。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment