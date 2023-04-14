【全國新聞】佛州Fort Lauderale市暴雨成災 學校停課機場關閉

【KTSF 張擎鳳報導】

南佛羅里達州部份地區和Fort Lauderale市因為暴雨而癱瘓，學校停課、機場關閉，緊急人員展開了救援行動。

週三南佛羅里達州暴雨成災。

Fort Lauderdale市長Dean Trantalis說：「我們在此見到千年一遇事件，沒有城市能預計。」

佛州Fort Lauderale市因洪水而癱瘓。

Broward居民Adam Lanham說：「這絕對令人心碎，你可見我有多震驚，我沒想過醒來會見這個。」

駕車人士Jeremy Ennis說：「我在Fort Lauderdale市工作了超過23年，我從未見過這樣的事情。」

居民困在家中度過一夜後開始計算損失。

根據國家氣象局的初步報告，僅24小時內就下了超過25英寸的雨，是Fort Lauderdale歷史上降雨量最多的一日。

急救人員出動，涉齊腰高的水位，幫助被困居民和駕車人士。

駕車人士Jennifer Califf說：「我被困在此約40分鐘了。我一直在看車輛，以為我能開車，我的車曾困水中，所以我想就打算留在這裡吧。」

Fort Lauderdale/Hoolywood國際機場，週二的飛機要停飛，洪水淹沒了跑道，受困旅客試圖想辦法渡過難關。

遊客Ebony Dorsey說：「他們說機場關閉了，此時我們不知該怎麼辦。」

該機場週三仍然關閉，官方計劃在週四凌晨5點重新開放。

國家氣象局聲稱，此次洪水為千年一遇或更嚴重的事件，預計週三晚些時候會有更多降雨。

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