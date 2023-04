【全國新聞】佛州Fort Lauderale市暴雨成災 學校停課機場關閉

【KTSF 張擎鳳報導】

南佛羅里達州部份地區和Fort Lauderale市因為暴雨而癱瘓,學校停課、機場關閉,緊急人員展開了救援行動。

週三南佛羅里達州暴雨成災。

Fort Lauderdale市長Dean Trantalis說:「我們在此見到千年一遇事件,沒有城市能預計。」

佛州Fort Lauderale市因洪水而癱瘓。

Broward居民Adam Lanham說:「這絕對令人心碎,你可見我有多震驚,我沒想過醒來會見這個。」

駕車人士Jeremy Ennis說:「我在Fort Lauderdale市工作了超過23年,我從未見過這樣的事情。」

居民困在家中度過一夜後開始計算損失。

根據國家氣象局的初步報告,僅24小時內就下了超過25英寸的雨,是Fort Lauderdale歷史上降雨量最多的一日。

急救人員出動,涉齊腰高的水位,幫助被困居民和駕車人士。

駕車人士Jennifer Califf說:「我被困在此約40分鐘了。我一直在看車輛,以為我能開車,我的車曾困水中,所以我想就打算留在這裡吧。」

Fort Lauderdale/Hoolywood國際機場,週二的飛機要停飛,洪水淹沒了跑道,受困旅客試圖想辦法渡過難關。

遊客Ebony Dorsey說:「他們說機場關閉了,此時我們不知該怎麼辦。」

該機場週三仍然關閉,官方計劃在週四凌晨5點重新開放。

國家氣象局聲稱,此次洪水為千年一遇或更嚴重的事件,預計週三晚些時候會有更多降雨。

