【全國新聞】范士丹今年缺席82次參院投票 黨內有聲音要求她辭職

代表加州的聯邦參議員范士丹在今年至今超過82次在參議院的投票中缺席,現在面對來自黨內人士要她辭職的壓力,而前眾議院議長普洛西也還支持范士丹。

普洛西說:「范士丹應該獲得大家給予她的尊敬,讓她康復後上班,我從未見過有人這樣對待一個生病的男議員。」

范士丹從3月因為患有帶狀皰疹而暫時離開職務,范士丹週四要求參議院民主黨領袖Chuck Schumer委任另外一人,來暫時代替她在司法委員會的職務,這個委員會的其中一個重要任務是委任聯邦法官。

代表矽谷的聯邦眾議員Ro Khanna表示,范士丹一生為民服務,但是她己經無法履行職務。

范士丹則發表聲明表示,一旦她的醫療團隊認為她可以的話,她就會回到工作崗位,范士丹說目前會繼續在舊金山居家上班,而要是她真的辭職,州長紐森將委任接替她的人選。

