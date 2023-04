【KTSF】

加州州議會大廈週三收到「可信的威脅」,導致週四的議程臨時喊停,議會人員撤離出大樓,案情有最新進展。

據警方表示,威脅州議會大樓的人,疑似在週三晚開車經過沙加緬度東北部的兩個郊區時,從他的車裡開槍,子彈擊中了一家醫院,和一棟商業建築的牆壁,事件中無人受傷,但該涉案人仍逍遙法外。

當局目前未公佈詳細案情,又或是如何收到「可信的威脅」,及威脅的內容為何。

有州參議員則表示,基於安全原因,他們被疏散到其他州府大樓,目前仍持續辦工,未受太大的影響。

