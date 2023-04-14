【灣區新聞】起訴書指Bob Lee遇害前曾與被告爭論 內容涉及被告妹妹

【KTSF 周正鈞報導】

涉嫌刺殺科技業知名人士Bob Lee的疑犯Nima Momeni，原本週五早上首次提堂，不過因辯方律師休假中，因此將聆訊押後至兩星期後。

38歲被告Momeni面對一級謀殺控罪，他涉嫌刺殺科技業知名人士Bob Lee，他週四於東灣Emeryville寓所被捕，原本週五早上首次提堂，不過因代表Momeni的辯方律師Paula Canny正休假中，週五於庭上，由Paula Canny同是律師的兄弟Robert Canny代替，法庭將聆訊押後至4月25日，被告不准保釋。

舊金山地檢署通訊總監Randy Quezada說：「法官發出了無偏見的不得保釋令，因此他將繼續還押至4月25日，到時法庭會對保釋有裁決。」

起訴書指，被告的妹妹Khazar Elyassnia和Lee之間有關係，不過證人無說明兩人是否在戀愛中。

而一名目擊者就聲稱，被告當晚曾打電話給受害人，問他有關Khazar是否吸毒或有任何不當行為，消息指，Khazar已婚，丈夫是舊金山整形外科醫生，他們週五有一同出席聆訊。

說：「目前，我們所知及能公佈的是，Momeni確實有一個妹妹，與Lee有聯繫，這也是兩個男人之間的聯繫，不過目前我們不能透露更多，除了拘留書中的內容

案情指，Lee上週二於舊金山街頭，被人用一把四吋長的廚房刀剌死。

警方於週四拘捕疑犯Momeni，不過行兇動機仍然調查中。

Lee是手機應用程式Cash App的創辦人，事件震撼整個科技界，當中許多人批評舊金山的治安。

馬斯克（Elon Musk）在案件發生後隨即就發推文指，舊金山放過暴力罪犯，引起地檢處的不滿，在警方拘捕了疑犯，並透露疑犯認識死者之後，官員指出，這個證明本案不涉及陌生人的隨機襲擊。

警方的數據指，舊金山今年至今發生了13宗兇殺案，相等於去年同期的水平，盜竊及攻擊案也同去年差不多，舊金山並不是危險的地方。

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