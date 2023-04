【灣區新聞】起訴書指Bob Lee遇害前曾與被告爭論 內容涉及被告妹妹

【KTSF 周正鈞報導】

涉嫌刺殺科技業知名人士Bob Lee的疑犯Nima Momeni,原本週五早上首次提堂,不過因辯方律師休假中,因此將聆訊押後至兩星期後。

38歲被告Momeni面對一級謀殺控罪,他涉嫌刺殺科技業知名人士Bob Lee,他週四於東灣Emeryville寓所被捕,原本週五早上首次提堂,不過因代表Momeni的辯方律師Paula Canny正休假中,週五於庭上,由Paula Canny同是律師的兄弟Robert Canny代替,法庭將聆訊押後至4月25日,被告不准保釋。

舊金山地檢署通訊總監Randy Quezada說:「法官發出了無偏見的不得保釋令,因此他將繼續還押至4月25日,到時法庭會對保釋有裁決。」

起訴書指,被告的妹妹Khazar Elyassnia和Lee之間有關係,不過證人無說明兩人是否在戀愛中。

而一名目擊者就聲稱,被告當晚曾打電話給受害人,問他有關Khazar是否吸毒或有任何不當行為,消息指,Khazar已婚,丈夫是舊金山整形外科醫生,他們週五有一同出席聆訊。

說:「目前,我們所知及能公佈的是,Momeni確實有一個妹妹,與Lee有聯繫,這也是兩個男人之間的聯繫,不過目前我們不能透露更多,除了拘留書中的內容

案情指,Lee上週二於舊金山街頭,被人用一把四吋長的廚房刀剌死。

警方於週四拘捕疑犯Momeni,不過行兇動機仍然調查中。

Lee是手機應用程式Cash App的創辦人,事件震撼整個科技界,當中許多人批評舊金山的治安。

馬斯克(Elon Musk)在案件發生後隨即就發推文指,舊金山放過暴力罪犯,引起地檢處的不滿,在警方拘捕了疑犯,並透露疑犯認識死者之後,官員指出,這個證明本案不涉及陌生人的隨機襲擊。

警方的數據指,舊金山今年至今發生了13宗兇殺案,相等於去年同期的水平,盜竊及攻擊案也同去年差不多,舊金山並不是危險的地方。

