【灣區新聞】舊金山警方拘捕一男子 懷疑與Bob Lee兇案有關（視頻）

科技業知名人士Bob Lee在舊金山(三藩市)遇襲身亡,案件有最新進展,警方週四宣布拘捕了一名涉案疑犯,並有證據顯示疑犯與Bob Lee是相識。

支付應用程式Cash App創辦人Bob Lee,日前凌晨時分在舊金山被人用刀刺死,舊金山警方週四宣布,拘捕38歲的Emeryville居民Nima Momeni,並指Momeni和死者Bob Lee是互相認識。

舊金山警察局局長William Scott說:「今早舊金山警方的調查局和戰術部門成員,在舊金山和Emeryville執行多項搜查令和逮捕令,Momeni在Emeryville被拘留,送往舊金山縣監獄,並被控一項謀殺罪名。」

Scott指出,案件正在進一步調查中,所以目前不會公開更多的信息,他指這案涉及人性的黑暗面。

而舊金山地檢官謝安宜表示,舊金山的居民時常感覺沒有安全感,但地檢處不會放過任何一個罪犯,一定要他們為所犯的罪行負責。

據洛杉磯時報的報導,警方搜查一間名為Expand IT的公司,業主是Momeni,而有一個在該處大樓工作的人就表示,Momeni是好脾氣的專業人士。

另一個曾經僱用Momeni做IT顧問的老闆就對他涉案被捕表示震驚,他說當年Momeni是個好學的年輕人,並渴望經營自己的業務。

Momeni將於週五下午提堂,地檢處要求不得保釋。

早前Tesla創辦人馬斯克發推文指,認識很多人都遭到了嚴重的毆打,舊金山的暴力犯罪非常可怕,即使襲擊者被捕,通常也會立即獲釋,對此,謝安宜有這樣的回應:自從這事故發生,面對馬斯克的推文,我的辦公室一直致力告訴大家,不要對本案做出假設,我們在案發後,即時對本案事實一無所知,所以我通過推特通過新聞,敦促市民和所有人,不要對本案所發生的事下結論,而要耐心等待調查的進展。」

而舊金山市長布里德就表示,舊金山各部門會繼續通力合作,努力讓舊金山居民感到安全。

