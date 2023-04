【KTSF】

加州公路巡警表示,週三深夜,奧克蘭(屋崙)580號公路上發生槍擊事件,造成一人死亡,這是不到一週內,東灣高速公路發生的第二宗致命槍擊事件。

加州公路巡警表示,警員在午夜時分接報,發現一輛汽車駛出高速公路,停在Lake Park Ave 500號路段,一輛佈滿子彈孔的Pick up貨車,撞上了一支燈柱,受害人在車內,當場證實死亡。

事發後,當局關閉580號公路和Lakeshore Avenue出口大約3個小時調查案件,相信槍擊發生在公路上,目前沒有人被捕。

