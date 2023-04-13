【灣區新聞】國務局積壓大量護照申請 市民投訴網上預約碰壁（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

美國國務院表示，隨著夏季臨近，當局正處理破紀錄的護照申請積壓問題，有民眾亦表示難以網上預約，有未能預約的民眾一早到提供免預約服務的郵政局排隊辦證。

隨著疫情接近尾聲，不少人都出門旅行，國務院表示，當局正處理破紀錄的護照申請積壓問題，現時辦理護照服務的時間長達10至13週，而加急服務亦要7至9週。

本台記者在週三早上到位於Evans街的舊金山（三藩市）郵政總局，看到等候的人都頗多，排第三的市民表示，多次嘗試網上預約都失敗，所以週三早上在郵局開門前來親身排隊。

謝先生說：「辦護照的，幫我妻子和女兒辦護照，在早上6點半之前已經來到，上網的情況很難，都說兩個月沒有位置，不單在這兒，另外的郵政署也不行，附近的4間，可以辦理護照也約不了。」

有民眾就第二次向公司請假來辦理：「我上週五來了，我和櫃檯那人談過，我以為當日會馬上完成，但他告訴我，我的孩子已經有護照，但他說因為未滿16歲，所以不得不重做一遍，就像一個新的申請，父母必須在這裡，在疫情之前，基本上一小時內完成，就算沒有預約。」

現時當局依然鼓勵民眾到網上預約，美國郵政署代表馮圭君（Ethan Feng）說：「舊金山有4個站可以接受護照申請，一個是在Marina，一個是Noe Valley，一個是Excelsior，另外一個就是我們總局，舊金山P&DC，原則上能夠容納無需提前預約的，當然是我們這邊居多，因為這是總局，那人力充足，至於其他3個，雖然也可以無需提前預約，但是有限。」

他指，如果預約的話，每日大概可處理36份申請，而無需提前預約的walk in就視乎預約者缺席和取消的數量。

美國郵政署代表Doug Smith說：「預約並不難，他們只需要上網，你知道我們已經有很多預約，這可能對一些人感到困難，這需要10到14週的時間，通過正常程序獲得護照。」

但本台的記者就跟著程序上網預約，發現現實和理想往往不同，以舊金山為例，有4個選擇，全部都指在未來4星期也未能預約，至於如果打中半島或南灣的郵政編號，仍然有少量可預約。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。