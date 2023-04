【灣區新聞】國務局積壓大量護照申請 市民投訴網上預約碰壁（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

美國國務院表示,隨著夏季臨近,當局正處理破紀錄的護照申請積壓問題,有民眾亦表示難以網上預約,有未能預約的民眾一早到提供免預約服務的郵政局排隊辦證。

隨著疫情接近尾聲,不少人都出門旅行,國務院表示,當局正處理破紀錄的護照申請積壓問題,現時辦理護照服務的時間長達10至13週,而加急服務亦要7至9週。

本台記者在週三早上到位於Evans街的舊金山(三藩市)郵政總局,看到等候的人都頗多,排第三的市民表示,多次嘗試網上預約都失敗,所以週三早上在郵局開門前來親身排隊。

謝先生說:「辦護照的,幫我妻子和女兒辦護照,在早上6點半之前已經來到,上網的情況很難,都說兩個月沒有位置,不單在這兒,另外的郵政署也不行,附近的4間,可以辦理護照也約不了。」

有民眾就第二次向公司請假來辦理:「我上週五來了,我和櫃檯那人談過,我以為當日會馬上完成,但他告訴我,我的孩子已經有護照,但他說因為未滿16歲,所以不得不重做一遍,就像一個新的申請,父母必須在這裡,在疫情之前,基本上一小時內完成,就算沒有預約。」

現時當局依然鼓勵民眾到網上預約,美國郵政署代表馮圭君(Ethan Feng)說:「舊金山有4個站可以接受護照申請,一個是在Marina,一個是Noe Valley,一個是Excelsior,另外一個就是我們總局,舊金山P&DC,原則上能夠容納無需提前預約的,當然是我們這邊居多,因為這是總局,那人力充足,至於其他3個,雖然也可以無需提前預約,但是有限。」

他指,如果預約的話,每日大概可處理36份申請,而無需提前預約的walk in就視乎預約者缺席和取消的數量。

美國郵政署代表Doug Smith說:「預約並不難,他們只需要上網,你知道我們已經有很多預約,這可能對一些人感到困難,這需要10到14週的時間,通過正常程序獲得護照。」

但本台的記者就跟著程序上網預約,發現現實和理想往往不同,以舊金山為例,有4個選擇,全部都指在未來4星期也未能預約,至於如果打中半島或南灣的郵政編號,仍然有少量可預約。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。