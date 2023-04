【KTSF】

Twitter行政總裁馬斯克接受BBC訪問時表示,Twitter至今已經裁減了八成員工。

馬斯克表示,自從接管Twitter以來,已經解僱了超過6,000名員工,即約公司的八成員工,目前Twitter只餘下1,500名員工。

馬斯克說,他收購Twitter時,員工已經不到8千人,他接手後曾表示,需要採取「嚴厲行動」。

他聲稱Twitter正面臨30億美元的負現金流情況,他估計只夠Twitter生存多四個月。

