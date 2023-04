【灣區新聞】舊金山舉行多元招聘會 主辦方指疫情後很多人打算轉行

【KTSF】

第23屆舊金山(三藩市)多元招聘會在週三舉行,主辦方指疫情後有不少人都打算轉行,有參加者就表示,近來科技業裁員,所以來到招聘會尋找不同的機會。

由City Career Fair和Diversity Recruiters Network合辦的舊金山多元招聘會,僱主每年一度都在這裏尋找來自不同文化背景的人才,包括有色人種、殘障和退伍軍人等,提供入門級或進階職位,主辦方指每年都有很多人找到新職位。

主辦方多元外展經理Neal Morrison說:「很多求職者本身都有工作,他們過來是打算轉行,而很多僱主願意提供訓練讓你融入新職位,因為你有他們想要的通用技能。」

主辦方表示,本台每年推廣招聘會,吸引不少人來參加,向本台代表Rose Shirinian頒發多元精神成就獎。

Morrison說:「我們這個招聘會,往往都有很多亞裔和其他多元社區的求職者參加。」

一位有科技業背景的參加者表示,來這裡是想了解更多不同工種,指即使不是科技相關的工作,她都可以學到一些通用技能。

參加者伍翠恩(Cuien Wu)說:「市場上還有很多初創企業的職位,因為裁員的都是大公司,所以我只是看看有什麼機會,我不是太肯定我在找什麼工。」

一位正做兼職的求職者表示,自己打算轉行去較穩定的行業,希望可以找到行政或市場推廣相關的職位,又指自己亦認識有人被科技公司裁員。

參加者Nicolo說:「我的表弟近來就被Uber裁員影響,科技界裁員對社區的影響十分龐大,不只是我,還有我認識的人。」

