【KTSF】

中半島San Mateo縣參議會決定修改法例,除了懲罰非法燃放煙花的人士之外,圍觀的人士也算犯法,會面臨罰款。

San Mateo縣的非城市管轄區禁止燃放煙花,包括所謂「Safe and Sane」,修改後的法例規定,在200呎範圍內圍觀放煙花的人,初犯罰款500元,12個月內再犯的人士罰款1000元,如果違例人士未成年,他們的家長需要負責。

如果非法燃放煙花的地點在學校、托兒中心、療養院,以及動物收容所500呎範圍內,罰款將高達2000元。

每年國慶節日期間,灣區多處都發生燃放煙花爆竹引發的火災或意外,San Mateo縣警局長表示,時下的煙花爆竹,破壞力有如小炸彈。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。