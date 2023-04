【KTSF 尹晉豪報導】

聖荷西警方性侵犯調查組在今年3月的一次行動中,逮捕了22名受通緝的疑犯。

警方指,在為期一個月的掃蕩行動中,有22人被捕,其中有幾個疑犯是亞裔。

這22名疑犯分別與市內多宗性侵犯案有關,涉及輕罪以致嚴重的性侵控罪,包括性侵兒童或強姦。

這些案件發生的時間從2021年到今年3月,被捕人士之中18人是聖荷西居民,另外有3人來自其他地區,包括Morgan Hill、南加州聖地牙哥及阿利桑那州。

警方相信還有性侵案受害人未曾報警,呼籲受害人與警方聯繫,警方也懸紅鼓勵市民提供破案資料,性侵案調查組電話是(408) 277-4102。

查詢詳情,請點擊:https://www.sjpd.org/Home/Components/News/News/1163/262

