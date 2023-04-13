【全國新聞】印州垃圾回收廠起火料燃燒多天 濃煙致數千居民疏散

April 13, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
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【KTSF】

在印第安那州的Richmond區一個垃圾回收廠發生大火，當地消防部門指，火災產生巨大及有毒的濃煙，附近居民需要撤離。

Richmond區的廢物回收廠發生大規模火災，預計會燃燒多天，並產生有毒氣體，當局聲稱，該地段儲存的塑膠有14英畝之多，也注意到該回收廠有潛在火災風險。

Richmond市消防局長Tim Brown說：「問題是那裡的建築與場地並不安全。」

當局也一直將矛頭指向回收廠的東主，Richmond市長Dave Snow說：「該營運者在這事上是要負全責，我們有不安全建築令，及有法庭紀錄文件及一切證明，這火災，這破壞，我們的應急人員及市民所受的風險，都是這疏忽的營運者要負責。」

當地所發出的撤離令達半徑半英里，大約2千名居民要撤離，包括這名住在災區核心地帶的居民。

居住在附近的Brenda Jerrell說：「我可以看到很多碎片，有些是燃燒著及碰到樹木，跟著一排樹木立刻就被點燃了。」

她收到撤離令當下就決定離開家園。

Jerrell說：「當他們說需要撤離，我沒有穿鞋子，我只有襪子，我留下了我的手提包、鞋，留下很多東西，個人的物件在屋內，我上了車就開車離開。」

至於衞生部門關心的就是火災產生的濃煙所帶來的危害。

Wayne縣衛生局長Christine Stinson說：「這些是非常細微的粒子，如果吸入了，會導致各種呼吸道的問題，眼睛會感到灼熱，胸口會緊縮，哮喘會加劇，及導致支氣管炎等。」

而環保局（EPA）就監察微粒物質，尋找有毒化學品，當局呼籲居民留在室內，但情況的不確定性令人關注及無所適從。

居民Lawrence McCracken說：「很難說現在市內的空氣到底是怎樣，我們想知道是否可安全呼吸空氣及飲用食水，所以我們想聽當局的說法。」

而白宮就指，總統拜登就事件已經連絡印第安那州州長，並指派環保局人員去監察及測試空氣質素。

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