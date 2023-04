【全國新聞】印州垃圾回收廠起火料燃燒多天 濃煙致數千居民疏散

【KTSF】

在印第安那州的Richmond區一個垃圾回收廠發生大火,當地消防部門指,火災產生巨大及有毒的濃煙,附近居民需要撤離。

Richmond區的廢物回收廠發生大規模火災,預計會燃燒多天,並產生有毒氣體,當局聲稱,該地段儲存的塑膠有14英畝之多,也注意到該回收廠有潛在火災風險。

Richmond市消防局長Tim Brown說:「問題是那裡的建築與場地並不安全。」

當局也一直將矛頭指向回收廠的東主,Richmond市長Dave Snow說:「該營運者在這事上是要負全責,我們有不安全建築令,及有法庭紀錄文件及一切證明,這火災,這破壞,我們的應急人員及市民所受的風險,都是這疏忽的營運者要負責。」

當地所發出的撤離令達半徑半英里,大約2千名居民要撤離,包括這名住在災區核心地帶的居民。

居住在附近的Brenda Jerrell說:「我可以看到很多碎片,有些是燃燒著及碰到樹木,跟著一排樹木立刻就被點燃了。」

她收到撤離令當下就決定離開家園。

Jerrell說:「當他們說需要撤離,我沒有穿鞋子,我只有襪子,我留下了我的手提包、鞋,留下很多東西,個人的物件在屋內,我上了車就開車離開。」

至於衞生部門關心的就是火災產生的濃煙所帶來的危害。

Wayne縣衛生局長Christine Stinson說:「這些是非常細微的粒子,如果吸入了,會導致各種呼吸道的問題,眼睛會感到灼熱,胸口會緊縮,哮喘會加劇,及導致支氣管炎等。」

而環保局(EPA)就監察微粒物質,尋找有毒化學品,當局呼籲居民留在室內,但情況的不確定性令人關注及無所適從。

居民Lawrence McCracken說:「很難說現在市內的空氣到底是怎樣,我們想知道是否可安全呼吸空氣及飲用食水,所以我們想聽當局的說法。」

而白宮就指,總統拜登就事件已經連絡印第安那州州長,並指派環保局人員去監察及測試空氣質素。

