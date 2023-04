【灣區新聞】Palo Alto週日發生性侵案 警拘疑犯（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Palo Alto警方在加州大學柏克萊分校的警方協助下,週二拘捕一名男子,他涉嫌在週日下午性侵Palo Alto一名婦女。

4月9號週日下午在Palo Alto,一名50多歲的女人在California Avenue的行人地下通道遭到一個男人襲擊,根據受害人描述而畫出的素描,涉案男子年齡30至40歲,身高約5英尺5英寸,身材魅梧,面部鬍鬚剃得乾淨,戴著深色單車頭盔,戴墨鏡和穿一件黃色上衣。

週二加州大學柏克萊分校警方通知Palo Alto警方,他們正在監視一名涉案疑犯,Palo Alto警方經過進一步調查後,在柏克萊大學校園內拘捕一個男子,他是34歲的佛羅里達州居民Daniel Widyanto Condronimpuno,他目前面對多項重罪,和一項輕罪起訴,當中包括強姦未遂、使用致命武器襲擊和搶劫等罪名。

警方暫時不公佈疑犯的照片,因為執法機構仍在調查其他相關案件,暫時未知道被捕疑犯同加州大學柏克萊分校近來一連串的性侵案是否有關係。

自4月份以來,柏克萊大學校園發生了4宗性侵事件,而最近一宗發生在週一午夜時分,當時一名女子正在Foothill Complex附近行走,有人從背後抓住這名女子,並將其擊倒在地,女子通過反擊,得以逃脫。

任何人如有相關信息,可撥打(650) 329-2413。

