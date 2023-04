【全國新聞】《華郵》指洩密美國軍事機密文件者曾在基地工作

【有線新聞】

美國總統拜登首次親自回應懷疑洩密風波,表示不會引發重大後果。《華盛頓郵報》則報道,洩密的懷疑是一名20多歲、曾在軍事基地工作的男子;《紐約時報》則指他是國民警衛隊空軍部隊成員。

《華盛頓郵報》報道,洩密者是一名年輕槍械愛好者,他將相關文件上載到Discord社交平台、有20多名成員的私人群組中分享。他們均熱愛槍械、軍事及宗教,當中包括未成年人。

自稱「OG」的洩密者,聲稱從任職的軍事基地將機密文件帶回家,涉及多個敏感範疇,包括政治領袖行蹤、軍隊最新情報以及地緣政治分析。

初時以文字描述機密內容,但未有引起群組成員廣泛關注,後來直接拍攝文件上載,才漸漸受到重視;例如在烏克蘭的戰況圖表,北韓彈道導彈擊中美國的模擬軌跡,以及早前進入美國境內的中國氣球相片。《華郵》表示,已檢視大約300張機密文件的相片,大部分尚未公開。

有群組成員聲稱知道「OG」真名和所在州份,又指他並非為任何國家服務,只想透過分享機密情報,使成員在動盪世界中獲得保護。

總統拜登周四在愛爾蘭首次開腔回應,指當局正全面調查事件,已接近確認洩密者身份,但並不太憂慮:「我對外洩本身不感到擔憂,卻擔憂這件事發生了,但當中不涉及牽涉當今之時的重大後果。」

近日網上再流傳懷疑洩密內容顯示,美國掌握中國在今年2月25日測試新型的東風-27高超音速導彈,初步分析導彈飛行了12分鐘,距離約為2100公里;推斷導彈用作加強對第二島鏈外的威脅,並有高機率可穿透美國導彈防禦系統,並相信去年已部署有限度的對地攻擊及反艦型導彈。

