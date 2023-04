【KTSF】

聯邦調查局(FBI)警告民眾,不要在公共地方的充電設施上使用USB插頭充電,原因是有機會受駭客入侵。

FBI警告,切勿在機場、酒店或購物中心的公共充電設施用USB插頭,為你的電子設備充電。

FBI Denver發推文指,駭客現在會利用USB插頭,在手機和其他設備上安裝惡意軟件和監控軟件。

官員建議大家,如果要使用公共的充電設施的話,最好連同充電插頭一起使用,不要只是使用USB插頭。

