【財經新聞】美國3月份消費物價指數續跌 住屋成本上漲推高通脹

April 13, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF】

最新數據顯示，反映通脹的3月份消費物價指數（CPI）連續九個月下跌，但住屋成本上漲，仍然是拉高通脹的主要原因。

勞工部週三公佈最新數據顯示，3月份CPI比一年前同期上升5%，符合預期，是近兩年來升幅最少。

這個CPI指數已連續九個月下跌，如果扣除食品和能源項目之後的核心CPI指數，比一年前也上升5.6%。

消費物價升幅持續緩和，但當中的住屋成本上漲，仍然是拉高通脹的主要來源，就算能源成本下降，都未能抵銷通脹的上升。

CPI指數裡面的房屋成本部份按年上升8.2%，按月就上升0.6%，其中包括租金在內的住屋開支，上升0.5%。

數據也指出，雜貨價格也漸趨緩和，其中雞蛋價格曾經因為禽流感而升幅驚人，但在2月和3月份，雞蛋價格已明顯回落一成有多，肉類價格特別是牛肉和火腿也顯著下跌。

另外，3月份汽油售價下跌4.6%，直接令CPI指數裡面的能源指數也明顯回落3.5%。

不過分析指出，這個能源指數下跌可能只是短暫，因為油價近期明顯反彈飆升，可能又推高通脹，紐約WTI原油期貨價格最新每桶報83元。

這項CPI數據，連同週四公佈的生產價格指數（PPI），將會作為聯儲局用來釐定利率政策重要參考指標之一。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*