【財經新聞】美國3月份消費物價指數續跌 住屋成本上漲推高通脹

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最新數據顯示，反映通脹的3月份消費物價指數（CPI）連續九個月下跌，但住屋成本上漲，仍然是拉高通脹的主要原因。

勞工部週三公佈最新數據顯示，3月份CPI比一年前同期上升5%，符合預期，是近兩年來升幅最少。

這個CPI指數已連續九個月下跌，如果扣除食品和能源項目之後的核心CPI指數，比一年前也上升5.6%。

消費物價升幅持續緩和，但當中的住屋成本上漲，仍然是拉高通脹的主要來源，就算能源成本下降，都未能抵銷通脹的上升。

CPI指數裡面的房屋成本部份按年上升8.2%，按月就上升0.6%，其中包括租金在內的住屋開支，上升0.5%。

數據也指出，雜貨價格也漸趨緩和，其中雞蛋價格曾經因為禽流感而升幅驚人，但在2月和3月份，雞蛋價格已明顯回落一成有多，肉類價格特別是牛肉和火腿也顯著下跌。

另外，3月份汽油售價下跌4.6%，直接令CPI指數裡面的能源指數也明顯回落3.5%。

不過分析指出，這個能源指數下跌可能只是短暫，因為油價近期明顯反彈飆升，可能又推高通脹，紐約WTI原油期貨價格最新每桶報83元。

這項CPI數據，連同週四公佈的生產價格指數（PPI），將會作為聯儲局用來釐定利率政策重要參考指標之一。

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