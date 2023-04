【KTSF】

首都華盛頓一間殯儀館外發生槍擊案,造成一死三人受傷,槍手仍然在逃。

警方表示,一間殯儀館外中午發生槍擊案,當時館內剛舉行完一名槍殺案死者的葬禮,警方認為這宗是有目標的槍擊案,案件仍然調查中。

