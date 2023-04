【KTSF】

柏克萊加大最近發生幾宗性侵案件,最新的案件週二凌晨發生,有報導指出警方已經拘捕疑犯。

柏克萊加大警方表示,午夜12點幾,一名女事主在Foothill學生宿舍附近步行時,匪徒從後面襲擊女事主,把她推到地上,女事主反抗用腳踢匪徒,然後成功逃脫。

警方相信匪徒與上星期三和星期日在校園內發生的性侵案有關,兩宗案件分別在Eucalyptus Grove和Stephens Hall附近發生,案發時間分別是早上和下午。

警方週二發布一張涉案人士的照片,呼籲公眾提供線索。

