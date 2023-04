【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)在今年頭一季,房屋中位價下跌了2.3%,也是灣區下跌幅度第二高的縣。

根據地產交易公司Compass,舊金山的中位屋價從去年第四季的156.4萬,下跌至今年頭三個月的152.8萬,下跌幅度是2.3%。

要是和去年第一季相比,當時正處房屋需求的頂峰期,就下跌了18%,這是灣區第二大同比跌幅,跌幅最大的是Alameda縣,為18.5%。

Compass公司指出,下跌幅度中,高價的房屋比其他房子來得高,自2022年年中的市場調整以來,豪華屋受到的下跌衝擊比較嚴重。

