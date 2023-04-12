【灣區新聞】奧克蘭市議會商討是否逐步取消禁逼遷令（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣的禁止逼遷令將在本月29日結束，擁有自己一套禁令的奧克蘭（屋崙）週二商討是否逐步取消市內的禁逼遷令，週二有業主和租客舉行集會。

市民週二在奧克蘭市府大樓集會，支持結束禁逼遷令，有市民支持這個決定，表示儘管Alameda縣早前已通過結束禁逼遷令，但奧克蘭市府仍想延長禁令，並沒有考慮業主的困難。

市民George Wu說：「非常的艱苦，有很多人幾年都沒有收到房租，還有一些業主的租客，利用這個壞的政策繼續佔有房子，不但不交租，而且作出一些破壞。」

就是因為禁逼遷令，業主甚麼都不能做，市議會不但將禁令拖延至9月，還在當中加入了一些條件。

George Wu說：「以這個禁逼遷令作為一個交換條件，綁架我們業主，在當中偷偷加了一些單方面保護租客的條約，而且是永久性的保護租客。」

他說，雖然自己不是奧克蘭地區的屋主，但業主是不分地域，而他在Alameda縣，有12萬的租金被人拖欠。

George Wu說：「只要在這個事情上政客做得不好，我們就要來反對。」

而支持租客權益的市民，就在距離市府大樓幾分鐘車程的一個公寓前集會。

有參與集會的市民表示，逐步結束禁令，可以給予租客一個緩衝期。

亞太環保網路社區組織員梁健彬說：「可以找回工作，去支付之前拖欠的租金，亦可以慢慢回復正常生活。」

他反對一刀就結束禁止逼遷令，指如果不出來發聲，禁逼遷令可能在沒有緩衝下結束，也影響租客權益。

梁健彬說：「而不是像很多大企業、大業主，希望盡快停止禁逼遷令，因為我們覺得這樣會造成更多無家可歸的情況發生，同時亦可能有健康問題的租客，他們會被踢走，他們要離開奧克蘭這個地方。」

奧克蘭市議員Nikki Bas和Dan Kalb提出階段性結束奧克蘭的禁止逼遷令，先在5月至8月容許部分逼遷令重新實施，之後在9月1日正式結束禁逼遷令。

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