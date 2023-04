【灣區新聞】奧克蘭市議會商討是否逐步取消禁逼遷令（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣的禁止逼遷令將在本月29日結束,擁有自己一套禁令的奧克蘭(屋崙)週二商討是否逐步取消市內的禁逼遷令,週二有業主和租客舉行集會。

市民週二在奧克蘭市府大樓集會,支持結束禁逼遷令,有市民支持這個決定,表示儘管Alameda縣早前已通過結束禁逼遷令,但奧克蘭市府仍想延長禁令,並沒有考慮業主的困難。

市民George Wu說:「非常的艱苦,有很多人幾年都沒有收到房租,還有一些業主的租客,利用這個壞的政策繼續佔有房子,不但不交租,而且作出一些破壞。」

就是因為禁逼遷令,業主甚麼都不能做,市議會不但將禁令拖延至9月,還在當中加入了一些條件。

George Wu說:「以這個禁逼遷令作為一個交換條件,綁架我們業主,在當中偷偷加了一些單方面保護租客的條約,而且是永久性的保護租客。」

他說,雖然自己不是奧克蘭地區的屋主,但業主是不分地域,而他在Alameda縣,有12萬的租金被人拖欠。

George Wu說:「只要在這個事情上政客做得不好,我們就要來反對。」

而支持租客權益的市民,就在距離市府大樓幾分鐘車程的一個公寓前集會。

有參與集會的市民表示,逐步結束禁令,可以給予租客一個緩衝期。

亞太環保網路社區組織員梁健彬說:「可以找回工作,去支付之前拖欠的租金,亦可以慢慢回復正常生活。」

他反對一刀就結束禁止逼遷令,指如果不出來發聲,禁逼遷令可能在沒有緩衝下結束,也影響租客權益。

梁健彬說:「而不是像很多大企業、大業主,希望盡快停止禁逼遷令,因為我們覺得這樣會造成更多無家可歸的情況發生,同時亦可能有健康問題的租客,他們會被踢走,他們要離開奧克蘭這個地方。」

奧克蘭市議員Nikki Bas和Dan Kalb提出階段性結束奧克蘭的禁止逼遷令,先在5月至8月容許部分逼遷令重新實施,之後在9月1日正式結束禁逼遷令。

