【灣區新聞】低收入駕駛人可用優惠價使用880公路快速車道（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區大都會交通委員會正在試行一項計畫，讓低收入駕駛人也能夠使用880號公路的收費快速車道。

這項名為START的試行計畫，880號公路北向路段約20英里橫跨Alameda-Santa Clara縣，起點是Milpitas的 Dixon Landing Road，終點是San Lorenzo的Lewelling Blvd，南向快速車道約25英里，從奧克蘭的Hegenberger到Alameda-Santa Clara縣交界，所有灣區的駕駛人都可申請。

灣區大都會交通公共信息官Anna Liu說：「我們希望通過這個計畫，評估對駕駛人透過快速車道優惠，會不會對他們的生活有點幫助，可以減少生活成本及負擔，如果這個計畫試行的好，有機會全面推廣。」

申請條件資格為收入不得超過聯邦貧窮線200%，相當於四口之家年收入6萬元，單一駕駛人可以獲得50%的折扣，兩人共乘可以獲得75%的折扣，三人或以上共乘使用880快速車道則免費。

而這個折扣只限於上述路段，不包括灣區其他公路的快速車道，如果駕駛人已經有FasTrak，折扣會自動從FasTrak扣。

有興趣的駕駛人可以上網申請：http://ExpressLanesSTART.org，申請表格有中文。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。