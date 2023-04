【灣區新聞】低收入駕駛人可用優惠價使用880公路快速車道（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區大都會交通委員會正在試行一項計畫,讓低收入駕駛人也能夠使用880號公路的收費快速車道。

這項名為START的試行計畫,880號公路北向路段約20英里橫跨Alameda-Santa Clara縣,起點是Milpitas的 Dixon Landing Road,終點是San Lorenzo的Lewelling Blvd,南向快速車道約25英里,從奧克蘭的Hegenberger到Alameda-Santa Clara縣交界,所有灣區的駕駛人都可申請。

灣區大都會交通公共信息官Anna Liu說:「我們希望通過這個計畫,評估對駕駛人透過快速車道優惠,會不會對他們的生活有點幫助,可以減少生活成本及負擔,如果這個計畫試行的好,有機會全面推廣。」

申請條件資格為收入不得超過聯邦貧窮線200%,相當於四口之家年收入6萬元,單一駕駛人可以獲得50%的折扣,兩人共乘可以獲得75%的折扣,三人或以上共乘使用880快速車道則免費。

而這個折扣只限於上述路段,不包括灣區其他公路的快速車道,如果駕駛人已經有FasTrak,折扣會自動從FasTrak扣。

有興趣的駕駛人可以上網申請:http://ExpressLanesSTART.org,申請表格有中文。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。