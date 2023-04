【財經新聞】IMF預測全球經濟大環境脆弱 金融市場醞釀震盪

【KTSF 張麗月報導】

本星期在首都華盛頓召開春季大會,全球的財經官員都會齊集開會,討論全球的經濟概況,IMF預測,全球當前的經濟大環境相當脆弱,金融市場正在醞釀震盪,令經濟前景更加不明朗,但美國財長耶倫就不認同這個講法,她對全球經濟前景,審慎樂觀。

國際貨幣基金會(IMF)的首席經濟專家Pierre-Olivier Gourinchas,首先在開幕致辭時形容,環球經濟前景相當黯淡,因為近期銀行業的不穩定提醒大家,當前的世界經濟大環境相當脆弱,金融市場正在醞釀震盪,預測全球今年的經濟增長將會比預期更慢。

IMF指出,高利率政策來打擊通脹,銀行業動盪令金融市場惡化,再加上俄烏戰爭以及地緣經濟分化等因素,都對經濟前景感到悲觀。

IMF將今年的全球經濟增長預測調低至2.8%,比年初預期降低0.1個百分點,但預測今年會見底,中期的預測,在五年內,經濟增長可能徘徊在3%,今年經濟減慢集中於先進經濟體,特別是歐元區和英國,預測英國經濟今年收縮0.3%,明年反彈至增長1%。

IMF指出,近期金融市場增加的波動,令全球經濟前景更加不穩定,正面對下行的風險。

但美國財長耶倫就有不同看法,她認為經濟前景尚算光明,因為通脹降低、商品價格和供應鏈得到紓緩,以及國際金融系統仍然充滿韌力。

耶倫又說,美國現時的經濟「極度良好」,通脹回落以及勞工市場強勁,雖然有銀行倒閉,但仍未看到信貸出現收縮。

