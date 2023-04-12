【財經新聞】IMF預測全球經濟大環境脆弱 金融市場醞釀震盪

【KTSF 張麗月報導】

本星期在首都華盛頓召開春季大會，全球的財經官員都會齊集開會，討論全球的經濟概況，IMF預測，全球當前的經濟大環境相當脆弱，金融市場正在醞釀震盪，令經濟前景更加不明朗，但美國財長耶倫就不認同這個講法，她對全球經濟前景，審慎樂觀。

國際貨幣基金會（IMF）的首席經濟專家Pierre-Olivier Gourinchas，首先在開幕致辭時形容，環球經濟前景相當黯淡，因為近期銀行業的不穩定提醒大家，當前的世界經濟大環境相當脆弱，金融市場正在醞釀震盪，預測全球今年的經濟增長將會比預期更慢。

IMF指出，高利率政策來打擊通脹，銀行業動盪令金融市場惡化，再加上俄烏戰爭以及地緣經濟分化等因素，都對經濟前景感到悲觀。

IMF將今年的全球經濟增長預測調低至2.8%，比年初預期降低0.1個百分點，但預測今年會見底，中期的預測，在五年內，經濟增長可能徘徊在3%，今年經濟減慢集中於先進經濟體，特別是歐元區和英國，預測英國經濟今年收縮0.3%，明年反彈至增長1%。

IMF指出，近期金融市場增加的波動，令全球經濟前景更加不穩定，正面對下行的風險。

但美國財長耶倫就有不同看法，她認為經濟前景尚算光明，因為通脹降低、商品價格和供應鏈得到紓緩，以及國際金融系統仍然充滿韌力。

耶倫又說，美國現時的經濟「極度良好」，通脹回落以及勞工市場強勁，雖然有銀行倒閉，但仍未看到信貸出現收縮。

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