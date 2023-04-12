【財經新聞】IMF預測全球經濟大環境脆弱 金融市場醞釀震盪

April 12, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

本星期在首都華盛頓召開春季大會，全球的財經官員都會齊集開會，討論全球的經濟概況，IMF預測，全球當前的經濟大環境相當脆弱，金融市場正在醞釀震盪，令經濟前景更加不明朗，但美國財長耶倫就不認同這個講法，她對全球經濟前景，審慎樂觀。

國際貨幣基金會（IMF）的首席經濟專家Pierre-Olivier Gourinchas，首先在開幕致辭時形容，環球經濟前景相當黯淡，因為近期銀行業的不穩定提醒大家，當前的世界經濟大環境相當脆弱，金融市場正在醞釀震盪，預測全球今年的經濟增長將會比預期更慢。

IMF指出，高利率政策來打擊通脹，銀行業動盪令金融市場惡化，再加上俄烏戰爭以及地緣經濟分化等因素，都對經濟前景感到悲觀。

IMF將今年的全球經濟增長預測調低至2.8%，比年初預期降低0.1個百分點，但預測今年會見底，中期的預測，在五年內，經濟增長可能徘徊在3%，今年經濟減慢集中於先進經濟體，特別是歐元區和英國，預測英國經濟今年收縮0.3%，明年反彈至增長1%。

IMF指出，近期金融市場增加的波動，令全球經濟前景更加不穩定，正面對下行的風險。

但美國財長耶倫就有不同看法，她認為經濟前景尚算光明，因為通脹降低、商品價格和供應鏈得到紓緩，以及國際金融系統仍然充滿韌力。

耶倫又說，美國現時的經濟「極度良好」，通脹回落以及勞工市場強勁，雖然有銀行倒閉，但仍未看到信貸出現收縮。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*