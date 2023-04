【娛樂新聞】陳卓賢化身成為可愛樹熊 為新歌〈抱抱無尾熊〉拍攝MV

陳卓賢(Ian)全新派台作品〈抱抱無尾熊〉,是Ian送給Fans的禮物,歌曲MV除了找來鍾雪及麥沛東參與演出外,Ian也搖身一變成為可愛樹熊,相信定能滿足一眾Hellosss!

Ian指出,〈抱抱無尾熊〉可算是出道作〈二期大樓〉2.0版,他說:「〈二期大樓〉係形容一路支持我嘅人,喺我背後backup住我,等我可以向前開拓自己嘅路。經歷幾年後,關係昇華,變成了樹與樹熊之間嘅關係。樹係樹熊嘅生命中不可或缺嘅一樣嘢,變成可以依賴。」不過歌曲除了送給Fans,其實普通聽眾聽起來亦會有共鳴,Ian續道出歌曲主題:「人唔可能每日都生活得好開心,生命中總有一樣嘢屬於你嘅寄託,如果能夠搵到一樣令你平靜嘅人或事,係好難得,如果可以喺心目中即刻諗到一樣人或事,係幾幸福。」

談到今次以樹熊為歌曲主題,Ian直言一收到了填詞人Oscar的歌詞已經非常喜歡,特別是樹與樹熊相互依賴的關係, 說:「我冇同佢講想要寫樹熊嘅,但Oscar覺得幾relate到,可以借樹熊本身嘅屬性,同埋同樹之間嘅關係去寫份歌詞。收到之後係好開心,好鍾意,特別係第二段歌詞形容樹熊唔係好勇悍、兇猛,身軀細小冇乜殺傷力,成日傻下傻下懶懶閒,但世上依然有人鍾意佢,係好有心思嘅著墨。」其實自出道開始Ian已被指似樹熊,但他坦言:「個人嚟講唔係太喜歡,有少少奇怪,身為男子漢無啦啦似樹熊,太得意!但今次OK啦,為大家做一次樹熊,認係樹熊一次啦!」

Ian不單在歌曲裡認做樹熊,在MV中,他亦戴上針織樹熊帽可愛登場,他解釋道:「拍唔到真正嘅樹熊攬一棵樹,所以今次導演揀咗用一個劇團形式呈現出嚟,導演原本直情想我親身演,我就係嗰隻樹熊,女主角鍾雪就係嗰棵樹,但後來討論之後,覺得如果有小朋友做呢啲角色都幾好,我哋就可以抽身出嚟,小朋友做亦得意啲,而配合劇情,我都要帶樹熊帽同咬樹葉,配合返故事發展。」

今次有小朋友參與,Ian見到他們都流露出少見的愉快笑容,他表示:「我其實都鍾意同小朋友玩,但一開始埋位都要冷酷少少,所以冇乜同佢哋一齊玩喇!但佢哋全部都好得意,有啲好怕醜,我同佢打招呼,會匿喺其他人後面,然後偷望我,好得意,同佢哋合作係幾開心。」除了小朋友,MV中還有曾在電視劇《無限斜棟有限公司》中合作的鍾雪及憑電影《正義迴廊》入圍今年香港電影金像獎最佳男主角的麥沛東參與演出,有他們的參與,Ian開心道:「鍾雪拍劇之前合作過,但對戲戲份唔多,今次第二次合作。同麥東第一次合作,最近都有睇佢一啲電影演出,係好值得欣賞嘅演員,要多多留意佢哋嘅作品,我亦係好開心佢哋可以參與我呢個MV演出!」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。