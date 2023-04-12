【台灣新聞】胡佛研究所學者解讀「蔡麥會」對美中台三角關係有何影響（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

台美關係在上週於加州舉行的「蔡麥會」，對美中台的三角關係有什麼影響？美國學者又是怎麼看2024台灣大選？史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）為大家分析。

台灣總統蔡英文出訪中美洲兩度過境美國，並在加州雷根圖書館會晤聯邦眾議院議長麥卡錫，奠定台美友好的新里程碑。

祁凱立目前擔任史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」主任，長年觀察台灣政治及周邊印太地區安全議題。

回顧這場歷史性的「蔡麥會」，他則認為，總統蔡英文除了是在美國領土公開會面聯邦眾議長之外，旅程許多環節並非先例。

祁凱立說：「美國政府官方稱的”過境中轉站”並非史無前例，蔡英文在任期間曾有過幾次停留美國，也至少與這次時間一樣長，這甚至不是她第一次，來到雷根圖書館。」

除此之外，他認為這場公開會晤，雖然獲得全球媒體關注，但與上一次蔡英文在台灣接見前眾議長佩洛西相比，在美國的蔡麥會意義較輕。

祁凱立說：「在美台關係中，有很多空間可以進行此類訪問。」

祁凱立也認為，國會交流將持續且頻繁，但目前就沒有跡象美國將拉高交流的規格。

祁凱立說：「我不認為美國國務卿或美國國防部長，在近期內將訪問台灣，若發生，我認為將是美國自1979年以來（在台海）最重大的升級。」

而談到台海情勢，及解放軍在蔡麥會後發動的軍演，許多學者就認為，中國這次的「聯合利劍」軍演視乎幅度較小，祁凱立又是怎麼看？

祁凱立說：「我認為它的規模和範圍確實明顯低於2022年8月的演習，我們沒有看到導彈飛越台灣，演習區域也較小，但演習的種類，我認為是更複雜更多樣。」

他也特別指出，中國的山東號航母是首次參加環台軍演，出現在台灣東部海域，所以無法輕忽這次的活動。

但祁凱立也預測，除非有重要國際人士到訪台灣，或其他重大事件，中國軍力擾台的頻率在未來接個月將減少，兩岸社會交流的趨勢也將上揚，這與台灣的2024大選息息相關。

祁凱立說：「我認為北京希望看到民進黨在下屆選舉中失利，他們偏向民眾黨或國民黨，兩位可能候選人中的任何一位，而不是民進黨候選人，因此，我認為他們將有強烈的動機，撤回一些對台軍事方面較強硬的政策。」

祁凱立認為，台灣選民在2024關注的議題之一，將會是各政營維護台美關係的能力，他也指出，國民兩大黨在過去都有在執政期間展現過與美友好交涉的能力，但不管是哪位候選人勝出，短期間內都難與蔡英文總統任內與美友好的程度相比。

祁凱立說：「我認為（蔡英文）為任何繼任總統設立了一個非常高的標準，對美國利益務實的理解，我認為無論那個接班人，是來自國民黨還是民進黨，他們都必須努力，才能達到那個標準。」

距離台灣的總統及立委選舉剩下約9個月，這場大選將為總統蔡英文的任期畫下句點，結果也將牽動美中台的三方關係。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。