【台灣新聞】胡佛研究所學者解讀「蔡麥會」對美中台三角關係有何影響（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

台美關係在上週於加州舉行的「蔡麥會」,對美中台的三角關係有什麼影響?美國學者又是怎麼看2024台灣大選?史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立(Kharis Templeman)為大家分析。

台灣總統蔡英文出訪中美洲兩度過境美國,並在加州雷根圖書館會晤聯邦眾議院議長麥卡錫,奠定台美友好的新里程碑。

祁凱立目前擔任史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」主任,長年觀察台灣政治及周邊印太地區安全議題。

回顧這場歷史性的「蔡麥會」,他則認為,總統蔡英文除了是在美國領土公開會面聯邦眾議長之外,旅程許多環節並非先例。

祁凱立說:「美國政府官方稱的”過境中轉站”並非史無前例,蔡英文在任期間曾有過幾次停留美國,也至少與這次時間一樣長,這甚至不是她第一次,來到雷根圖書館。」

除此之外,他認為這場公開會晤,雖然獲得全球媒體關注,但與上一次蔡英文在台灣接見前眾議長佩洛西相比,在美國的蔡麥會意義較輕。

祁凱立說:「在美台關係中,有很多空間可以進行此類訪問。」

祁凱立也認為,國會交流將持續且頻繁,但目前就沒有跡象美國將拉高交流的規格。

祁凱立說:「我不認為美國國務卿或美國國防部長,在近期內將訪問台灣,若發生,我認為將是美國自1979年以來(在台海)最重大的升級。」

而談到台海情勢,及解放軍在蔡麥會後發動的軍演,許多學者就認為,中國這次的「聯合利劍」軍演視乎幅度較小,祁凱立又是怎麼看?

祁凱立說:「我認為它的規模和範圍確實明顯低於2022年8月的演習,我們沒有看到導彈飛越台灣,演習區域也較小,但演習的種類,我認為是更複雜更多樣。」

他也特別指出,中國的山東號航母是首次參加環台軍演,出現在台灣東部海域,所以無法輕忽這次的活動。

但祁凱立也預測,除非有重要國際人士到訪台灣,或其他重大事件,中國軍力擾台的頻率在未來接個月將減少,兩岸社會交流的趨勢也將上揚,這與台灣的2024大選息息相關。

祁凱立說:「我認為北京希望看到民進黨在下屆選舉中失利,他們偏向民眾黨或國民黨,兩位可能候選人中的任何一位,而不是民進黨候選人,因此,我認為他們將有強烈的動機,撤回一些對台軍事方面較強硬的政策。」

祁凱立認為,台灣選民在2024關注的議題之一,將會是各政營維護台美關係的能力,他也指出,國民兩大黨在過去都有在執政期間展現過與美友好交涉的能力,但不管是哪位候選人勝出,短期間內都難與蔡英文總統任內與美友好的程度相比。

祁凱立說:「我認為(蔡英文)為任何繼任總統設立了一個非常高的標準,對美國利益務實的理解,我認為無論那個接班人,是來自國民黨還是民進黨,他們都必須努力,才能達到那個標準。」

距離台灣的總統及立委選舉剩下約9個月,這場大選將為總統蔡英文的任期畫下句點,結果也將牽動美中台的三方關係。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。