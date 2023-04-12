【香港新聞】香港通關後換身份證需求殷切 預約網站排長龍（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

香港入境處鑑於通關後，換身份證需求殷切，香港時間星期三起，市民可以預約在人事登記處的延長服務時段辦理換證手續，而可預約的日子亦延長至96個工作天，本台記者嘗試登入網站預約，等了接近三個小時。

週二早上9點，即是香港時間星期三的凌晨12點，我們上到香港政府預約換證的網站，當時排隊等候時間已經要超過一小時。

網站列明因為人事登記處的名額有限，在排完隊入到去預約系統後，仍然有機會遇上額滿的情況。

等了約兩個多小時後，在11點45分終於入到預約系統。

我們有20分鐘時間填表，可以選擇辦理換證的地點，有灣仔、長沙灣、觀塘和屯門四個辦事處，最早的日期已經要去到5月12日，其中屯門辦事處可以預約時間只剩下晚上8點後的時段，而灣仔辦事處在5月13日就有多點選擇。

有網民表示，排完隊但名額已滿，令人沮喪，亦希望政府升級伺服器。

亦有人指，在20分鐘內來不及填表，就被系統登出。

一名市民向我們透露，她的媽媽本週末就要回香港，在入境處宣布新安排前，已經多次嘗試為媽媽辦理網上預約換證的手續，但每次嘗試所有辦事處都額滿。

Shirley說：「又不讓你即日申請、一定要你預約，但是你的系統又不讓人預約，基本上很徬徨、無助，都不知有什麼辦法，你既然是額滿，在網上約不到的話，你就索性不要讓人進去網站

最終她週二等了2個多小時，成功預約5月12日辦理換證，但母親在幾天後就要回香港，根本來不及取新證。

香港駐舊金山經濟貿易辦事處回覆本台查詢，指舊款身份證仍然有效，市民毋須趕回香港換證，而申請人一旦無法親身領取新證，在申請時需要填寫表格，授權第三方為自己領取新證。

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