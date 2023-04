【香港新聞】香港通關後換身份證需求殷切 預約網站排長龍（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

香港入境處鑑於通關後,換身份證需求殷切,香港時間星期三起,市民可以預約在人事登記處的延長服務時段辦理換證手續,而可預約的日子亦延長至96個工作天,本台記者嘗試登入網站預約,等了接近三個小時。

週二早上9點,即是香港時間星期三的凌晨12點,我們上到香港政府預約換證的網站,當時排隊等候時間已經要超過一小時。

網站列明因為人事登記處的名額有限,在排完隊入到去預約系統後,仍然有機會遇上額滿的情況。

等了約兩個多小時後,在11點45分終於入到預約系統。

我們有20分鐘時間填表,可以選擇辦理換證的地點,有灣仔、長沙灣、觀塘和屯門四個辦事處,最早的日期已經要去到5月12日,其中屯門辦事處可以預約時間只剩下晚上8點後的時段,而灣仔辦事處在5月13日就有多點選擇。

有網民表示,排完隊但名額已滿,令人沮喪,亦希望政府升級伺服器。

亦有人指,在20分鐘內來不及填表,就被系統登出。

一名市民向我們透露,她的媽媽本週末就要回香港,在入境處宣布新安排前,已經多次嘗試為媽媽辦理網上預約換證的手續,但每次嘗試所有辦事處都額滿。

Shirley說:「又不讓你即日申請、一定要你預約,但是你的系統又不讓人預約,基本上很徬徨、無助,都不知有什麼辦法,你既然是額滿,在網上約不到的話,你就索性不要讓人進去網站

最終她週二等了2個多小時,成功預約5月12日辦理換證,但母親在幾天後就要回香港,根本來不及取新證。

香港駐舊金山經濟貿易辦事處回覆本台查詢,指舊款身份證仍然有效,市民毋須趕回香港換證,而申請人一旦無法親身領取新證,在申請時需要填寫表格,授權第三方為自己領取新證。

