【灣區新聞】Antioch市17警員被揭傳送歧視少數族裔短訊 市長強烈譴責

東灣Antioch市有17名警員,被控在過去超過兩年期間,在傳送短信的內容中,使用涉及種族歧視的誹謗、笑話和模仿,一名Contra Costa縣的法官上週五公布這17名警員的名字後,該市市長週二對事件做出回應,表達強烈憤怒。

Antioch市長Lamar Thorpe說:「我們殺害更多墨西哥人,所以黑人會感到比較安全,滾出去,這些人滾開吧,滾出我的警察局,我們這裡不需要他們

這些短信中還有針對市長的,事發後,他已經要求改革,下令對警察局展開審計,並要求警察局長直接向市議會報告。

市議會週二召開緊急會議,因應目前共20多位涉事的警員因為調查而帶薪休假。

Thorpe說:「非洲裔付這些錢,拉美裔付這些錢,移民付這些錢,LGBTQ+社群付這些錢,結果竟然是這樣,我們這裡不需要他們

這起事件源自FBI調查Antioch警局,涉及詐欺、賄賂、違反民權、過度使用武力等不當行為,使得這些不當短信上個月曝光。

上週五裁定公布警員姓名的法官Clare Maier說,這些短信內容非常冒犯,可能煽動進一步的仇恨或種族敵意。

