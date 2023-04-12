【灣區新聞】Antioch市17警員被揭傳送歧視少數族裔短訊 市長強烈譴責

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東灣Antioch市有17名警員，被控在過去超過兩年期間，在傳送短信的內容中，使用涉及種族歧視的誹謗、笑話和模仿，一名Contra Costa縣的法官上週五公布這17名警員的名字後，該市市長週二對事件做出回應，表達強烈憤怒。

Antioch市長Lamar Thorpe說：「我們殺害更多墨西哥人，所以黑人會感到比較安全，滾出去，這些人滾開吧，滾出我的警察局，我們這裡不需要他們

這些短信中還有針對市長的，事發後，他已經要求改革，下令對警察局展開審計，並要求警察局長直接向市議會報告。

市議會週二召開緊急會議，因應目前共20多位涉事的警員因為調查而帶薪休假。

Thorpe說：「非洲裔付這些錢，拉美裔付這些錢，移民付這些錢，LGBTQ+社群付這些錢，結果竟然是這樣，我們這裡不需要他們

這起事件源自FBI調查Antioch警局，涉及詐欺、賄賂、違反民權、過度使用武力等不當行為，使得這些不當短信上個月曝光。

上週五裁定公布警員姓名的法官Clare Maier說，這些短信內容非常冒犯，可能煽動進一步的仇恨或種族敵意。

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