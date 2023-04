【全國新聞】德州法官頒令禁售FDA批准的墮胎藥 司法部提上訴

【KTSF 張麗月報導】

德州一名聯邦法官上星期五裁定,暫停聯邦FDA批准的一隻墮胎藥在市面發售之後,聯邦司法部隨即在週一提出上訴。

在美國超過一半的所有墮胎中,Mifepristone是其中一隻廣泛使用的主要墮胎藥。

德州聯邦法官上星期五裁定暫停墮胎藥Mifepristone在市面發售,法官給予拜登政府七日時間提出上訴,聯邦司法部週一提出上訴,要求第五巡迴上訴法庭擱置德州法官的禁售令,直至上訴有裁決為止。

司法部的律師團隊指,德州法官的裁決是基於法官自己對這隻墮胎藥安全性的判斷失誤,是顛倒過去幾十年來對FDA批准使用Mifepristone的信賴,以及剝奪婦女使用安全有效的療法。

在週一下午,第五巡迴上訴法庭要求那些挑戰FDA的組織,在週二晚午夜前作出回應。

如果上訴法庭未能阻止德州禁售令,或者拖慢作出上訴裁決,司法部可以直接將官司打到聯邦最高法院。

