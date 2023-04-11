【全國新聞】德州法官頒令禁售FDA批准的墮胎藥 司法部提上訴

April 11, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Robin Marty / CC BY 2.0 / Pexels)

【KTSF 張麗月報導】

德州一名聯邦法官上星期五裁定，暫停聯邦FDA批准的一隻墮胎藥在市面發售之後，聯邦司法部隨即在週一提出上訴。

在美國超過一半的所有墮胎中，Mifepristone是其中一隻廣泛使用的主要墮胎藥。

德州聯邦法官上星期五裁定暫停墮胎藥Mifepristone在市面發售，法官給予拜登政府七日時間提出上訴，聯邦司法部週一提出上訴，要求第五巡迴上訴法庭擱置德州法官的禁售令，直至上訴有裁決為止。

司法部的律師團隊指，德州法官的裁決是基於法官自己對這隻墮胎藥安全性的判斷失誤，是顛倒過去幾十年來對FDA批准使用Mifepristone的信賴，以及剝奪婦女使用安全有效的療法。

在週一下午，第五巡迴上訴法庭要求那些挑戰FDA的組織，在週二晚午夜前作出回應。

如果上訴法庭未能阻止德州禁售令，或者拖慢作出上訴裁決，司法部可以直接將官司打到聯邦最高法院。

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