東灣柏克萊週日半夜發生襲擊搶劫案。

據柏克萊市警方週日凌晨約1點半,一名婦女在加大柏克萊校園附近Hearst Ave 2200號路段,頭部遭到猛烈毆打,錢包被搶走。

疑犯身穿白色襯衫和黑色褲子,隨後逃離該地區,警方呼籲民眾若有相關資訊,可致電(510) 981-5900,與警方聯繫。

柏克萊警方因人力短缺問題,自本月起,全面減少巡邏員警人數,當局告知民眾,這項改變將減慢警方回應的速度,尤其在週末晚間的時段。

