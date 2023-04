【KTSF】

前舊金山(三藩市)消防委員Don Carmignani,上星期在舊Marina區遇襲案,舊金山地檢處週一宣佈向被捕疑犯提出多項多項重罪控罪。

疑犯是24歲的Garret Allen Doty,他被控包括使用致命武器襲擊、使用武力襲擊導致他人嚴重受傷等多項重罪指控,他將於週四提堂,一旦定罪,他將面臨七年監禁。

案情指在上星期三晚7點多,前舊金山消防委員Don Carmignani在舊金山Marina區Magnolia街夾Laguna街附近,被人用鐵通襲擊,他的頭部和下巴都被打傷,臉部和頭部縫了51針。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。