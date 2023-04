【全國新聞】美國國防部敏感資料外洩 司法部成立小組找源頭

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部指出,國防部敏感機密文件外洩事件,對國家安全構成非常嚴重風險,以聯邦司法部為首的一個跨部門小組,正展開有關的刑事調查,務求找出今次文件外洩的源頭,並研判事件帶來的衝擊和後果。

國防部發言人表示,在網上洩漏的高度機密文件,涵蓋俄烏戰爭、中國和盟友等廣泛議題,對美國國家安全構成非常嚴重風險,當局已經採取行動,以減輕所帶來的損害。

國防部公共事務助理局長Chris Meagher說:「當這些文件在網上流傳,它們對國家安全構成非常嚴重風險,以及有機會散播虛假資訊。」

國防部發言人透露,國防部長奧斯汀是在上星期四首次獲得告知,有多張機密簡報的幻燈片外洩,是關於美軍在俄烏戰爭的行動,以及牽涉其他國家的情報。

他又說,奧斯汀接報之後,已經接觸盟友和舉行每天簡報會,以評估帶來的損害,以及設立一個跨部門的專責小組,去評估流失資訊的規模,以及檢討那些人接觸過這些外洩的機密材料。

不過國防部發言人拒絕透露詳情,包括今次外洩事件的規模、如何發生,以及美國曾經接觸那些外國領袖。

消息指出,外洩文件包含的資訊透露了美國對盟友及敵人的刺探規模,這個對盟友及敵人都有影響。

民主黨聯邦眾議員Ruben Gallego說:「第一,最重要是(外洩)源頭,第二是盟友和何時盜取,這兩點都構成危險,令我們減少安全,令敵人壯膽。」

美國官員表示,部份外洩文件是真確,披露了美國竊聽盟友,包括南韓、以色列和烏克蘭去到甚麽程度,當中也洩漏了烏克蘭武器裝備和軍事應變的不足,以及美國滲透俄羅斯國防部等,不過當中有部份文件有可能被人做過手腳、刪改內容。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。