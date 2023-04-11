【全國新聞】美國國防部敏感資料外洩 司法部成立小組找源頭

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部指出，國防部敏感機密文件外洩事件，對國家安全構成非常嚴重風險，以聯邦司法部為首的一個跨部門小組，正展開有關的刑事調查，務求找出今次文件外洩的源頭，並研判事件帶來的衝擊和後果。

國防部發言人表示，在網上洩漏的高度機密文件，涵蓋俄烏戰爭、中國和盟友等廣泛議題，對美國國家安全構成非常嚴重風險，當局已經採取行動，以減輕所帶來的損害。

國防部公共事務助理局長Chris Meagher說：「當這些文件在網上流傳，它們對國家安全構成非常嚴重風險，以及有機會散播虛假資訊。」

國防部發言人透露，國防部長奧斯汀是在上星期四首次獲得告知，有多張機密簡報的幻燈片外洩，是關於美軍在俄烏戰爭的行動，以及牽涉其他國家的情報。

他又說，奧斯汀接報之後，已經接觸盟友和舉行每天簡報會，以評估帶來的損害，以及設立一個跨部門的專責小組，去評估流失資訊的規模，以及檢討那些人接觸過這些外洩的機密材料。

不過國防部發言人拒絕透露詳情，包括今次外洩事件的規模、如何發生，以及美國曾經接觸那些外國領袖。

消息指出，外洩文件包含的資訊透露了美國對盟友及敵人的刺探規模，這個對盟友及敵人都有影響。

民主黨聯邦眾議員Ruben Gallego說：「第一，最重要是（外洩）源頭，第二是盟友和何時盜取，這兩點都構成危險，令我們減少安全，令敵人壯膽。」

美國官員表示，部份外洩文件是真確，披露了美國竊聽盟友，包括南韓、以色列和烏克蘭去到甚麽程度，當中也洩漏了烏克蘭武器裝備和軍事應變的不足，以及美國滲透俄羅斯國防部等，不過當中有部份文件有可能被人做過手腳、刪改內容。

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