【灣區新聞】Palo Alto光天化日下發生性侵案 警追緝疑犯（視頻）

南灣Palo Alto週日下午光天化日之下發生一宗性侵案件,警方尋求民眾幫忙,尋找疑犯及線索。

警方發佈性侵案疑犯的素描,據受害人形容,疑犯是一名亞裔男性,年齡介乎30至40歲,約5呎5吋高,身材魁梧。

事發地點位於Palo Alto市California Ave行人地下道,在加州火車站附近,週日下午兩點多,一名路人向警方報案指,發現一名性侵受害人。

警方指,受害女子50多歲,稱自己推著自行車,通過行人地下通道時,一名男子推著自行車迎面走來,然後男子從後攻擊並性侵她,疑犯事後將女子的手機搶走,並逃離現場。

警方到場後,將受害女子送醫,女子頭部及頸部受傷,而警方事後也在附近尋獲受害人的手機。

據受害人形容,疑犯鬍子刮得很乾淨,戴著深色自行車頭盔,深色太陽鏡和黃色上衣。

警方目前仍在尋找疑犯,若民眾有相關資訊或附近閉路電視畫面,請撥打(650) 329-2413與警方聯繫。

