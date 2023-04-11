【灣區新聞】Palo Alto光天化日下發生性侵案 警追緝疑犯（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Palo Alto週日下午光天化日之下發生一宗性侵案件，警方尋求民眾幫忙，尋找疑犯及線索。

警方發佈性侵案疑犯的素描，據受害人形容，疑犯是一名亞裔男性，年齡介乎30至40歲，約5呎5吋高，身材魁梧。

事發地點位於Palo Alto市California Ave行人地下道，在加州火車站附近，週日下午兩點多，一名路人向警方報案指，發現一名性侵受害人。

警方指，受害女子50多歲，稱自己推著自行車，通過行人地下通道時，一名男子推著自行車迎面走來，然後男子從後攻擊並性侵她，疑犯事後將女子的手機搶走，並逃離現場。

警方到場後，將受害女子送醫，女子頭部及頸部受傷，而警方事後也在附近尋獲受害人的手機。

據受害人形容，疑犯鬍子刮得很乾淨，戴著深色自行車頭盔，深色太陽鏡和黃色上衣。

警方目前仍在尋找疑犯，若民眾有相關資訊或附近閉路電視畫面，請撥打(650) 329-2413與警方聯繫。

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