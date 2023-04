【KTSF】

佛羅里州Orlando市一個社區週日舉行復活節尋蛋活動期間發生槍擊案,造成3死兩傷。

警方表示,案發於週日晚近7點,Orlando市一個公園正舉行復活節活動,有多個家庭和小孩在場,期間有人在街上開槍,3人中槍死亡,包括一名16歲青少年,另外兩名成年人受傷。

案件仍在調查,未有人被捕。

