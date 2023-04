【全國新聞】北加華裔青年失蹤兩週 家人急尋（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一個居住在北加州Willits市附近的華裔青年失蹤兩個星期,他的家人聯繫本台,呼籲大家協助尋人。

失蹤青年名叫Riley Hsieh,24歲,他的父親來自台灣,Hsieh的姐姐表示,弟弟的失蹤有可能與他的精神狀態有關。

Riley Hsieh身高5呎10吋,體重130磅,剛畢業於UC Santa Barbara加大,準備今個秋季入讀研究院。

Riley Hsieh與父親居住在Mendocino縣Willits市附近的Brooktrails,他上月27日星期一離家之後就下落不明。

這張照片是他家的閉路電視拍攝到他出門的一刻,當時他穿灰色外袍、藍色長褲,攜帶一個淺藍或淺綠色的袋。

Mendocino縣警曾搜索Hsieh居住一帶的地方,目前家人擴大尋人的範圍,並指出Riley Hsieh在灣區這裡也有朋友。

家人設立了Facebook網頁,呼籲大家留意有沒有Hsieh的下落。

警方指出,如果有人看見他,不要接近他,應立刻通知警方,電話是(707) 463-4086。

