【全國新聞】肯州銀行槍擊案 槍手據報直播犯案過程

【KTSF 朱慧琪報導】

肯塔基州路易維爾市中心一間銀行週一早上發生槍擊案，造成5人死亡、至少8人受傷，槍手是涉事的銀行職員，證實當場死亡，據報槍手犯案時正進行直播。

從網上片段聽到現場傳出多下槍聲，警方表示，案發在早上8時半左右，一名槍手持步槍進入肯塔基州路易維爾市中心的Old National銀行開火，警方在接報後三分鐘內趕到現場，與槍手駁火，並擊斃槍手。

槍手在犯案時正進行直播，當地警方其後證實，槍手是該銀行員工25歲白人男子Connor Sturgeon。

目擊者指當時見到槍手開火說：「槍手開始開槍，他手持步槍開火，聽到槍聲，就開始開槍。」

目擊者說他他當時在會議室開會，坐在他旁邊的人都中槍，他身上也沾了血。

槍擊案造成5人死亡，至少8人受傷。

肯塔基州州長Andy Beshear表示，週一對路易維爾市來說是一個悲劇，並透露槍擊案中其中一名死者是州長的好朋友。

Beshear說：「今天我們失去了四位上帝的孩子，其中一個是我其中一位最好的朋友，Tommy Elliott在我的法律生涯幫助我，幫助我成為州長，並給我建議如何成為一名好父親，在世界上與我交談最多的人之一。」

槍手的動機仍然調查中，當地警方、州和聯邦正介入調查。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。