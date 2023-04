【全國新聞】肯州銀行槍擊案 槍手據報直播犯案過程

【KTSF 朱慧琪報導】

肯塔基州路易維爾市中心一間銀行週一早上發生槍擊案,造成5人死亡、至少8人受傷,槍手是涉事的銀行職員,證實當場死亡,據報槍手犯案時正進行直播。

從網上片段聽到現場傳出多下槍聲,警方表示,案發在早上8時半左右,一名槍手持步槍進入肯塔基州路易維爾市中心的Old National銀行開火,警方在接報後三分鐘內趕到現場,與槍手駁火,並擊斃槍手。

槍手在犯案時正進行直播,當地警方其後證實,槍手是該銀行員工25歲白人男子Connor Sturgeon。

目擊者指當時見到槍手開火說:「槍手開始開槍,他手持步槍開火,聽到槍聲,就開始開槍。」

目擊者說他他當時在會議室開會,坐在他旁邊的人都中槍,他身上也沾了血。

槍擊案造成5人死亡,至少8人受傷。

肯塔基州州長Andy Beshear表示,週一對路易維爾市來說是一個悲劇,並透露槍擊案中其中一名死者是州長的好朋友。

Beshear說:「今天我們失去了四位上帝的孩子,其中一個是我其中一位最好的朋友,Tommy Elliott在我的法律生涯幫助我,幫助我成為州長,並給我建議如何成為一名好父親,在世界上與我交談最多的人之一。」

槍手的動機仍然調查中,當地警方、州和聯邦正介入調查。

