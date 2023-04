【灣區新聞】有民眾集會不滿Alameda縣地檢官處理Jasper Wu兇案手法（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

不滿Alameda縣地檢官Pamela Price做事手法的市民,週一舉行集會抗議,要求她在華裔幼兒Jasper Wu於880號公路上被槍擊身亡一案,對疑犯作出重罰,集會中亦傳出罷免她的聲音。

兩歲幼童Jasper Wu,2021年在奧克蘭(屋崙)的880號公路上,在幫派槍戰中無辜被擊中身亡,屋崙華埠社區促進會主席莊錦鎮(Stewart Chen)代Jasper母親Xiao Xiao讀出一封信,指看到Price向一個被控3項謀殺的疑犯,提出將75年降至15年的刑期感到非常擔心。

莊錦鎮說:「我真的非常擔心、害怕,Jasper的案件走向這個方向,只有犯人得到嚴懲,他們才能認知法律的嚴重性。」

信中提到Xiao Xiao不希望看到其他家庭要再受他們所受的苦,想公義得到彰顯。

莊錦鎮亦提到Jasper爸媽和他的對話。

莊錦鎮說:「如果我們一直攻擊Pamela的話,她會不會反過來害我們這個案件,所以她最怕,就是不想得罪Pamela。」

屋崙華埠商會主席領袖陳錫澎(Carl Chan),在過去亦有幫助Jasper的家庭,他表示,Price對罪犯的態度不能夠這麼從容。

陳錫澎說:「現在Pamela Price所做的是幫助罪犯,而不是幫助受害者。」

一位被Price要求休假的檢察官Butch Ford表示,今天發聲不是因為政治或種族,而是為了受害人的權利。

Ford說:「我今天來是因為一句俗語,在邪惡面前保持沉默,你就是邪惡的幫兇,你犯罪的話、你傷害別人的話,你就要負上代價,Pamela Price卻不認同這個道理。」

Price接受本台訪問,表示同情Jasper的家庭,形容如果自己失去兒子,她同樣會崩潰,指每個家庭都值得公義,而犯案者要負上責任。

被問及會否向疑犯提出槍械相關的加重控罪,她就回應指增加刑罰,是造成全國大規模監禁的原因。

Price說:「如果你已經被起訴使用槍械的罪名,你不需要涉及槍械的加重控罪,加重刑罰造成大規模監禁,因為你在已有的刑罰中加重刑期。」

她指前任地檢官Nancy O’Malley已向疑犯提出控罪,而自己剛剛上任,仍然需要時間審議Jasper一案。

