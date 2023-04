【灣區新聞】舊金山起訴Home Title Lock公司欺騙屋主（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)和聖地牙哥的市府律師辦公室表示,一家位於加州的公司,通過宣傳和銷售手法來欺騙屋主,指可以保護他們的房屋產權,兩個城市已向該公司發出傳票。

舊金山市府律師邱信福(David Chiu),和南加州聖地牙哥的市府律師Mara Elliott宣布,已發出傳票,要求Home Title Lock提供記錄,提供自2019年初以來的信息,以識別其客戶廣告的範圍,消費者投訴該公司監控房屋產權的方法。

Home Title Lock是一家總部位於加州的公司,舊金山與聖地牙哥都指該公司利用欺騙性廣告,來說服屋主購買不必要的房屋產權監控服務,Home Title Lock在其網站上宣稱,世界各地的小偷都以美國屋主為目標,標榜自己是保護房屋產權的領導者,收取每月19.95元的費用。

邱信福說:「我們視Home Title Lock從事一場騙局,他們利用非常激進的廣告策略,來製造所謂的房屋產權盜竊的恐懼,他們暗示犯罪分子可以用欺詐手法,偷你的家或房屋產權,他們也聲稱有一種產品可以鎖住你的房產免被盜竊。」

邱信福指Home Title Lock是一個騙局,指該公司利用電視廣播和網上廣告策略來散播恐懼,而廣告目標主要是長者,並欺騙他們購買許多縣辦公室本應可以免費提供的服務,但市府律師並沒有起訴Home Title Lock,而是向該公司發出傳票。

邱信福指說:「發出傳票後要視乎他們的說法,我們下一步可能向該公司提出訴訟,針對其欺騙性廣告,用虛假的產品聲明,在市場上取得不公平的商業優勢。」

邱信福指,該公司利用政治保守派人物作宣傳和背書,利用政治來推動產品,從煽動恐懼中獲利,的確是一種有趣的營銷策略,任何消費者如有相關信息,可撥打投訴熱線 (415) 554-3977。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。