【灣區新聞】舊金山起訴Home Title Lock公司欺騙屋主（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）和聖地牙哥的市府律師辦公室表示，一家位於加州的公司，通過宣傳和銷售手法來欺騙屋主，指可以保護他們的房屋產權，兩個城市已向該公司發出傳票。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu），和南加州聖地牙哥的市府律師Mara Elliott宣布，已發出傳票，要求Home Title Lock提供記錄，提供自2019年初以來的信息，以識別其客戶廣告的範圍，消費者投訴該公司監控房屋產權的方法。

Home Title Lock是一家總部位於加州的公司，舊金山與聖地牙哥都指該公司利用欺騙性廣告，來說服屋主購買不必要的房屋產權監控服務，Home Title Lock在其網站上宣稱，世界各地的小偷都以美國屋主為目標，標榜自己是保護房屋產權的領導者，收取每月19.95元的費用。

邱信福說：「我們視Home Title Lock從事一場騙局，他們利用非常激進的廣告策略，來製造所謂的房屋產權盜竊的恐懼，他們暗示犯罪分子可以用欺詐手法，偷你的家或房屋產權，他們也聲稱有一種產品可以鎖住你的房產免被盜竊。」

邱信福指Home Title Lock是一個騙局，指該公司利用電視廣播和網上廣告策略來散播恐懼，而廣告目標主要是長者，並欺騙他們購買許多縣辦公室本應可以免費提供的服務，但市府律師並沒有起訴Home Title Lock，而是向該公司發出傳票。

邱信福指說：「發出傳票後要視乎他們的說法，我們下一步可能向該公司提出訴訟，針對其欺騙性廣告，用虛假的產品聲明，在市場上取得不公平的商業優勢。」

邱信福指，該公司利用政治保守派人物作宣傳和背書，利用政治來推動產品，從煽動恐懼中獲利，的確是一種有趣的營銷策略，任何消費者如有相關信息，可撥打投訴熱線 (415) 554-3977。

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