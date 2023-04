【有線新聞】

田納西州上周被罷免的其中一名州眾議員,獲委任為臨時議員,他稱會繼續為民發聲、爭取公義。

田納西州眾議員瓊斯說:「我們將繼續代表你們在此發聲,逐出議會或企圖讓我們噤聲也無法阻止我們,反而只會令我們的運動更壯大,我們將繼續出現在人民的議會,權力歸於人民。」

重返州議會的瓊斯,選區所屬的納什維爾市議會,周一較早前以全票通過委任他為臨時議員,直至補選為止。瓊斯隨即前往州議會大樓,在大批支持者的見證下宣誓就職。

瓊斯和另一名非裔黨友皮爾遜,上月底在議事廳參與支持槍械管制的示威,令議事程序受阻,上周遭共和黨控制的州議會罷免。據報皮爾遜亦會被選區所屬的孟菲斯市重新任命,兩人亦已表明會參加補選。

