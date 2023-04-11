【全國新聞】馬里蘭州托兒所員工涉虐待兒童被捕

【KTSF 林子皓報導】

一名在馬里蘭州奧克森岡托兒所工作的前員工，因為一則自拍影片顯示她非法虐待兩名兒童，警方表示，目前她面對虐兒等多項控罪。

這段放在社群媒體上的影片，看到來自馬里蘭州奧克森崗學習中心的員工，自拍她抓著小孩手臂，狠狠把小孩摔到地上的畫面，而這樣的虐兒行為還不只一段，另一段影片則可以看到同一位員工，把一個小孩半坐著的椅子踢掉，小孩也就因此摔到地上。

孩童家長Ledarra White說：「我那時在睡覺，那天我休假，我醒來時有很多訊息，送來這段影片說，這不是你孩子的學校嗎？」

孩子家長Ledarra White當晚就帶著她3歲的孩子離開了學習中心，她告訴記者，她的孩子已經在那邊上了兩年課，她從沒有經歷過這樣的事情。

White說：「這很可惡，我深愛孩子，醒來看到這樣影片，而我知道那個被欺負的孩子是誰，這讓我更加難受。」

奧克森崗學習中心也坦承，這段影片的確出自他們單位，他們表示已經聯絡當地警方和兒童保護團體。

他們也向家長發出聲明表示，就如許多家人所知，一段令人深受影響的影片，顯示一位前員工有對兩位孩童作出不適合的行為，這則影片已經在社群媒體上瘋傳，聲明強調，該學習中心非常重視孩童安全，因此在得知這樣的影片之後，立刻採取行動，那位員工已經被開除，而聘任員工所需要，包括犯罪背景和虐兒背景的調查，這兩項該員工都是通過，沒有問題的。

White說：「我在想著讓孩子退出，因為我不覺得安全，而我需要上班，當必須想到這些或我孩子的安全，或讓他的手放在孩子身上，這是不公平的。」

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