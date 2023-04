【全國新聞】馬里蘭州托兒所員工涉虐待兒童被捕

【KTSF 林子皓報導】

一名在馬里蘭州奧克森岡托兒所工作的前員工,因為一則自拍影片顯示她非法虐待兩名兒童,警方表示,目前她面對虐兒等多項控罪。

這段放在社群媒體上的影片,看到來自馬里蘭州奧克森崗學習中心的員工,自拍她抓著小孩手臂,狠狠把小孩摔到地上的畫面,而這樣的虐兒行為還不只一段,另一段影片則可以看到同一位員工,把一個小孩半坐著的椅子踢掉,小孩也就因此摔到地上。

孩童家長Ledarra White說:「我那時在睡覺,那天我休假,我醒來時有很多訊息,送來這段影片說,這不是你孩子的學校嗎?」

孩子家長Ledarra White當晚就帶著她3歲的孩子離開了學習中心,她告訴記者,她的孩子已經在那邊上了兩年課,她從沒有經歷過這樣的事情。

White說:「這很可惡,我深愛孩子,醒來看到這樣影片,而我知道那個被欺負的孩子是誰,這讓我更加難受。」

奧克森崗學習中心也坦承,這段影片的確出自他們單位,他們表示已經聯絡當地警方和兒童保護團體。

他們也向家長發出聲明表示,就如許多家人所知,一段令人深受影響的影片,顯示一位前員工有對兩位孩童作出不適合的行為,這則影片已經在社群媒體上瘋傳,聲明強調,該學習中心非常重視孩童安全,因此在得知這樣的影片之後,立刻採取行動,那位員工已經被開除,而聘任員工所需要,包括犯罪背景和虐兒背景的調查,這兩項該員工都是通過,沒有問題的。

White說:「我在想著讓孩子退出,因為我不覺得安全,而我需要上班,當必須想到這些或我孩子的安全,或讓他的手放在孩子身上,這是不公平的。」

