ViuTV原創劇《極度俏郎君》將於下星期一(17日)起於香港播映。劇集講述一名過氣江湖大佬重回正軌做好人的故事。

劇集首播在即,ViuTV為隆重其事舉行記者會,邀得一眾劇中演員出席,包括姜皓文、何啟華、吳保錡、強尼、周祉君、張文傑、羅浩銘、李凱賢、吳啟洋、練美娟、王家晴。各演員親身介紹劇中角色和分享拍攝劇集的有趣點滴。未能出席的宣萱亦有親自拍片分享拍攝心得,呼籲觀眾收看劇集。另外,香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德先生及監製梁崇勳導演亦有現身支持。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。