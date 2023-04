【灣區新聞】舊金山暴力罪行頻發 官員解答市民治安問題（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)日落區6日舉行社區會議,居民就舊金山的暴力犯罪問題,向舊金山警察局長William Scott和和地檢官謝安宜提問,當中包括日前消防委員會前委員遇襲,和Cash App創辦人Bob Lee兇殺案。

舊金山日落區市參事殷嘉立(Joel Engardio)舉辦日落區社區安全會議,舊金山警察局長William Scott,以及舊金山地檢官謝安宜都有出席,活動上設有粵語翻譯耳機,讓住在日落區的華裔民眾更明白內容。

有市民就表示,舊金山的治安越來越差:「我自己個人看到好多新聞後,我自己也不敢出門,甚至有時候睡覺,都怕有人打劫。」

殷嘉立說:「關於Bob Lee的謀殺事件是悲慘的,市民擔心自己的安全,這令人不安,儘管謀殺在舊金山並不常見,數字實際上是低於往年,但這事的確提醒市民,注意所有其他正在發生和上升的罪行,市民擔心他們的安全,當涉及到入屋爆竊,和偷竊催化轉換器,以及Muni巴士上的襲擊。」

殷嘉立表示,舊金山現正面臨的最大問題之一,就是沒有足夠的警察,年輕人不願意成為警察,有居民要求增加巡邏。

舊金山警察局長表示,需要時間才能恢復到足夠的人員,現時很多的警員已經不停在加班。

舊金山警察局局長William Scott說:「我們有一個計劃,就是盡量保持穩定,好消息是我們的招聘和申請人數顯著增加,這將意味著更多人離開警察學堂,但這需要時間。」

對於前消防委員會成員Don Carmignani日前在他母親位於Marina區的家外遇襲送院的事件,地檢官謝安宜指已經成功拘捕疑犯。

舊金山地檢官謝安宜說:「我看過遇襲的前消防委員會成員的照片,這是一次非常殘酷和暴力的襲擊。」

Scott說:「我們向傷者致以慰問,好消息是他沒有生命危險,但是這種殘暴的攻擊,這種明目張膽的攻擊,會讓人感到焦慮。」

至於Bob Lee的案件,Scott表示,警方正在追踪幾條線索,但尚未拘捕任何人。

會上亦提及青少年打鬥事件,處理毒品,日落區爆炸案,以及無家可歸者問題,在會後,有市民就指不太滿意會議。

黃女士說:「我坐在這位置,我看到他抽出容易的問題來發問,我不只是出席今晚(6日)的會議,上一次那個也是,他(殷嘉立)都是抽了容易的問題,難的問題,他會擱置的,我知道有些問題是尖銳的,但他們也要拿出來回答市民,我只給此會議5分。」

其後殷嘉立的立法助理林文傑向黃女士承諾一定會聽取意見,以及回覆每封電郵,希望和市民協力令舊金山變得更安全。

