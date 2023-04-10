【灣區新聞】舊金山暴力罪行頻發 官員解答市民治安問題（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）日落區6日舉行社區會議，居民就舊金山的暴力犯罪問題，向舊金山警察局長William Scott和和地檢官謝安宜提問，當中包括日前消防委員會前委員遇襲，和Cash App創辦人Bob Lee兇殺案。

舊金山日落區市參事殷嘉立（Joel Engardio）舉辦日落區社區安全會議，舊金山警察局長William Scott，以及舊金山地檢官謝安宜都有出席，活動上設有粵語翻譯耳機，讓住在日落區的華裔民眾更明白內容。

有市民就表示，舊金山的治安越來越差：「我自己個人看到好多新聞後，我自己也不敢出門，甚至有時候睡覺，都怕有人打劫。」

殷嘉立說：「關於Bob Lee的謀殺事件是悲慘的，市民擔心自己的安全，這令人不安，儘管謀殺在舊金山並不常見，數字實際上是低於往年，但這事的確提醒市民，注意所有其他正在發生和上升的罪行，市民擔心他們的安全，當涉及到入屋爆竊，和偷竊催化轉換器，以及Muni巴士上的襲擊。」

殷嘉立表示，舊金山現正面臨的最大問題之一，就是沒有足夠的警察，年輕人不願意成為警察，有居民要求增加巡邏。

舊金山警察局長表示，需要時間才能恢復到足夠的人員，現時很多的警員已經不停在加班。

舊金山警察局局長William Scott說：「我們有一個計劃，就是盡量保持穩定，好消息是我們的招聘和申請人數顯著增加，這將意味著更多人離開警察學堂，但這需要時間。」

對於前消防委員會成員Don Carmignani日前在他母親位於Marina區的家外遇襲送院的事件，地檢官謝安宜指已經成功拘捕疑犯。

舊金山地檢官謝安宜說：「我看過遇襲的前消防委員會成員的照片，這是一次非常殘酷和暴力的襲擊。」

Scott說：「我們向傷者致以慰問，好消息是他沒有生命危險，但是這種殘暴的攻擊，這種明目張膽的攻擊，會讓人感到焦慮。」

至於Bob Lee的案件，Scott表示，警方正在追踪幾條線索，但尚未拘捕任何人。

會上亦提及青少年打鬥事件，處理毒品，日落區爆炸案，以及無家可歸者問題，在會後，有市民就指不太滿意會議。

黃女士說：「我坐在這位置，我看到他抽出容易的問題來發問，我不只是出席今晚（6日）的會議，上一次那個也是，他（殷嘉立）都是抽了容易的問題，難的問題，他會擱置的，我知道有些問題是尖銳的，但他們也要拿出來回答市民，我只給此會議5分。」

其後殷嘉立的立法助理林文傑向黃女士承諾一定會聽取意見，以及回覆每封電郵，希望和市民協力令舊金山變得更安全。

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