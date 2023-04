【娛樂新聞】安俊豪推全新跳唱歌《ON FIRE》 希望拾回自己的初衷

安俊豪 (Simon)在過去兩年的音樂路上,曾經嘗試過Funky、Band Sound及R&B等不同的歌曲種類。

2023年Simon推出首支跳唱歌曲《ON FIRE》,歌曲由KING CHAIN 金城作曲、T-Rexx填詞、陳考威監製,以Edm為今次主要編曲方向,用TRAP BEAT的歌曲節奏感令玩味更重。

Simon表示 2023年度新歌Concept 以 AWAKE (覺醒)為慨念,以「拾回、改變、重生」這個三大循環,作為歌曲的中心思想,更以三角標誌作為今年度歌曲的symbol,他更表示「三角型」標誌是對他有特別的意思。

Simon表示作為歌手很多時候,都會很容易迷失及有不安全感,因此在製作 《ON FIRE》前,Simon去了兩個旅行,在旅行中不斷反覆思考自己想展示什麼的面向給大家睇到。Simon表示今次在旅程中,想起當初入行時,第一首歌想以跳唱示人,故返到香港,即著手籌備《ON FIRE》這首跳唱歌曲,希望在拾回自己的初衷同時,讓大家感覺到他的這團火。

新歌《ON FIRE》是描寫大家在面對挫敗時,即使如被火燒一樣的痛苦,但只要堅守初心,一樣可以火裡重生,開創屬於自己的路途。而Simon亦相信只要憑籍這種打不死的精神,Be A Man On Fire,再多的困難最終也能突破且變得更好。

