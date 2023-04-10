【灣區新聞】舊金山治安日差 有市民表示已很少去

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舊金山（三藩市）上星期分別有科技界名人Bob Lee在街上被刺死，和消防委員會前委員Don Carmignani遭到襲擊，有市民表示，舊金山已經風光不再，已經好少會去舊金山。
這對現居南舊金山的老人家，在20年前搬離舊金山，他們週六回到舊金山參加櫻花節，這個活動是他們每年唯一幾次去舊金山的原因。
太太Mimi Lum表示，活動過後就回家，可能要等下年才會再過來這裏，她表示在舊金山不感到安全。
在他們來舊金山時，Mimi Lum身上都帶有胡椒噴霧，而先生Donald Fong就帶有哨子。
他們搬走前在舊金山住了幾十年，說他們所認識和曾愛過的城市不斷變差。
Mimi Lum說，她在這裡根本不會攜帶手袋，亦不會佩戴任何珠寶。
Donald Fong說，曾經以作為舊金山人感到驕傲，他現在感到十分失望。
市長布里德指，必須處理田德隆區的毒品問題，說一旦市府獲得州和聯邦的幫忙，舊金山將會有一番新景象。
Mimi Lum說，她非常喜歡市長布里德，但形容已經迫不及待看到有改變，督促布里德作出行動。
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