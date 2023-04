【灣區新聞】舊金山治安日差 有市民表示已很少去

【KTSF】

舊金山(三藩市)上星期分別有科技界名人Bob Lee在街上被刺死,和消防委員會前委員Don Carmignani遭到襲擊,有市民表示,舊金山已經風光不再,已經好少會去舊金山。

這對現居南舊金山的老人家,在20年前搬離舊金山,他們週六回到舊金山參加櫻花節,這個活動是他們每年唯一幾次去舊金山的原因。

太太Mimi Lum表示,活動過後就回家,可能要等下年才會再過來這裏,她表示在舊金山不感到安全。

在他們來舊金山時,Mimi Lum身上都帶有胡椒噴霧,而先生Donald Fong就帶有哨子。

他們搬走前在舊金山住了幾十年,說他們所認識和曾愛過的城市不斷變差。

Mimi Lum說,她在這裡根本不會攜帶手袋,亦不會佩戴任何珠寶。

Donald Fong說,曾經以作為舊金山人感到驕傲,他現在感到十分失望。

市長布里德指,必須處理田德隆區的毒品問題,說一旦市府獲得州和聯邦的幫忙,舊金山將會有一番新景象。

Mimi Lum說,她非常喜歡市長布里德,但形容已經迫不及待看到有改變,督促布里德作出行動。

